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نتنياهو يهنئ لبيد بتوليه رئاسة الحكومة ويطلب إحاطة أمنية بواسطة السكرتير العسكري

الجمعة 01 يوليو 2022 05:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يهنئ لبيد بتوليه رئاسة الحكومة ويطلب إحاطة أمنية بواسطة السكرتير العسكري



القدس المحتلة / سما /

هاتف رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة الانتقالية الإسرائيلية، يائير لبيد، وهنأه بمناسبة بدء ولايته في المنصب اليوم، الجمعة.

وقال نتنياهو للبيد إنه "أريد أن أتمنى لك ولنا جميعا أن تكون الأشهر الأربعة فترة هدوء أمني". ومن الناحية الرسمية، يفترض أن تكون مدة ولاية الحكومة الانتقالية عدة أشهر، حيث ستجري الانتخابات بعد أربعة أشهر.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة أنه خلال المحادثة الهاتفية "دعا لبيد نتنياهو إلى الحضور، مثلما هو متعارف عليه، لتلقي إحاطة أمنية في مكتب السكرتير العسكري".

وبحسب بيان صادر عن نتنياهو، فإن "اقترح أن تتم الإحاطة الأمنية بواسطة السكرتير العسكري، من أجل منع تحويل الإحاطة الأمنية إلى أداة سياسية خلال فترة الانتخابات".

ويشار إلى أن المتبع في إسرائيل هو تلقي رئيس المعارضة إحاطة أمنية من رئيس الحكومة، لكن نتنياهو رفض ذلك منذ بدء ولاية رئيس الحكومة السابق، نفتالي بينيت، وتلقى الإحاطة من السكرتير العسكري لرئيس الحكومة.

وعقد لبيد في وقت سابق من اليوم اجتماعا مع رئيس الشاباك، رونين بار، وتلقى خلاله تقريرا أمنيا – استخباراتيا واسعا.

كذلك اجتمع لبيد اليوم مع منسق شؤون الأسرى والمفقودين الإسرائيليين، يارون بلوم.

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