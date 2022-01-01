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عشرات المتظاهرين يغلقون المدخل الجنوبي لبيت لحم احتجاجا على ازمة المياه

الجمعة 01 يوليو 2022 04:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات المتظاهرين يغلقون المدخل الجنوبي لبيت لحم احتجاجا على ازمة المياه



بيت لحم / سما /

 أغلق عشرات الشبان، بعد ظهر اليوم الجمعة الشارع الرئيسي عند المدخل الجنوبي لبيت لحم، بالقرب من "النشاش" احتجاجا على الانقطاع المستمر للمياه.

وكانت دعوات انطلقت للمشاركة في الوقفات الاحتجاجية على استمرار انقطاع المياه عن مناطق واسعة من محافظة بيت لحم خلال الفترة الأخيرة.

وتجمع عشرات الشبان بعد ظهر اليوم الجمعة، بالقرب من النشاس جنوب بيت لحم. واشعلوا الاطارات المطاطية، وقاموا بإغلاق الطريق الرئيس الواصل بين محافظتي بيت لحم والخليل.

وتعاني مناطق واسعة من بيت لحم خلال فصل الصيف من انقطاع المياه لفترات طويلة، ولكن هذا الصيف تفاقمت مشكلة المياه بشكل مضاعف مع توقف عدد من مصادر المياه للمحافظة كما اوضحت سلطة المياه في بيان سابق لها.

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