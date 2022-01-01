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كما فعل بجنازة أبو عاقلة

الاحتلال الاسرائيلي يهاجم جنازة مواطنة فلسطينية في الخليل

الجمعة 01 يوليو 2022 02:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال الاسرائيلي يهاجم جنازة مواطنة فلسطينية في الخليل



الخليل/سما/

هاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، جنازة مواطنة فلسطينية لدى محاولة نقلها إلى داخل بلدة بيت أمر شمال الخليل

وحاولت القوة الإسرائيلية منع إدخال جثمان المواطنة المتوفية، إلى البلدة بدون أي سبب، ودفع الجنود الجثمان أكثر من منطقة وحاولوا إسقاطه في مشهد متكرر لما حصل في جنازة الصحفية شيرين أبو عاقلة.

وتصدى الشبان الذين كانوا يحملون نعش جثمان المواطنة المتوفية إلى قوات الاحتلال وسعوا لإدخاله بالقوة إلى داخل البلدة لدفنها في مقبرتها، وذلك رغم إطلاق جنود الاحتلال لقنابل الغاز والصوت بالمكان، ما أدى لإصابة بعضهم بالاختناق.

#الخليل شيرين #جنازة الخليل الاحتلال #الخليل شيرين ابو عاقلة
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