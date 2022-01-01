قتيل وإصابة خطيرة إثر جريمة إطلاق نار في بيت جن

القدس المحتلة / سما /

قُتِل رجل في الأربعين من عمره، وأُصيب آخر بجراح، جرّاء تعرّضهما لإطلاق نار في جريمة ارتُكِبت في بلدة بيت جن، اليوم الجمعة.

وجاء في التفاصيل، أن الشخصين تعرّضا لإطلاق نار فيما كانا يستقلّان سيارة في البلدة. كما عُلم بأنّ جراح المصاب وُصفت بالخطيرة.

وقدّم طاقم طبيّ وصل إلى مكان ارتكاب الجريمة، الإسعافات الأولية للمصاب الذي كان فاقدا للوعي، والذي نُقِل إلى المشفى بعيد ذلك، لاستكمال تلقي العلاج.

وفي وقت متأخر من مساء أمس الخميس، أُصيب 3 أشخاص في العشرينات من أعمارهم، بجراح متفاوتة الخطورة، جرّاء تعرّضهم لإطلاق نار في جريمة ارتُكبت في مدينة شفاعمرو.