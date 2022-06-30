مالية غزة تنشر إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر خلال أمس

غزة/ سما /

نشرت وزارة المالية في غزة، اليوم الجمعة، إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر، ليوم أمس الخميس.

وفيما يلي الإحصائية، كما نشرتها الوزارة:

احصائية عمل وزارة المالية بالمعابر ليوم أمس الخميس 2022/06/30:

معبر كرم أبو سالم التجاري

استيراد 292 شاحنة

تصدير 10 شاحنات

معبر رفح التجاري:

استيراد 312 شاحنة

تصدير 19 شاحنات

كميات البترول الواردة:

استيراد 31 شاحنة سولار

استيراد 8 شاحنات بنزين

استيراد 8 شاحنات غاز

ادخال 10 شاحنة سولار لشركة توزيع الكهرباء

معبر رفح البري:

لم يعمل يوم أمس بسبب إجازة بالجانب المصري