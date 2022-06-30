مالية غزة تنشر إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر خلال أمس

غزة/ سما /
نشرت وزارة المالية في غزة، اليوم الجمعة، إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر، ليوم أمس الخميس.
وفيما يلي الإحصائية، كما نشرتها الوزارة:
احصائية عمل وزارة المالية بالمعابر ليوم أمس الخميس 2022/06/30:
معبر كرم أبو سالم التجاري
استيراد 292 شاحنة
تصدير 10 شاحنات
معبر رفح التجاري:
استيراد 312 شاحنة
تصدير 19 شاحنات
كميات البترول الواردة:
استيراد 31 شاحنة سولار
استيراد 8 شاحنات بنزين
استيراد 8 شاحنات غاز
ادخال 10 شاحنة سولار لشركة توزيع الكهرباء
معبر رفح البري:
لم يعمل يوم أمس بسبب إجازة بالجانب المصري