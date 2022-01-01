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لهذا السبب .. بينت لن يحصل على مزايا رئيس وزراء سابق

الجمعة 01 يوليو 2022 12:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
لهذا السبب .. بينت لن يحصل على مزايا رئيس وزراء سابق



القدس المحتلة / سما /

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة، أن رئيس الوزراء المنتهية ولايته نفتالي بينيت لن يحصل على المزايا التي يحصل عليها رئيس وزراء سابق.

وأوضحت أن عدم حصول بينت على هذه المزايا يعود إلى الفترة القصيرة لتولي هذا المنصب، وهي أقصر فترة في تاريخ إسرائيل.

وأكدت أنه قد يُحرم من بعض المزايا التي يأخذها كل رئيس وزراء سابق كالمكتب، السكرتارية ومساعد لسنوات عدة، نظرا لأن بينيت لم يصل إلى الحد الأدنى لمدة عام ونصف، فلا يحق له الحصول على نفس المزايا.

في مكتب بينيت، اكتشفوا الأمر فقط هذا الأسبوع، وهم الآن يحاولون معرفة ما إذا كانت الفترة الزمنية التي سيشغل فيها منصب رئيس الوزراء البديل، والتي سيبقى فيها لفترة نصف عام سوف تحسب له.

وبحسب تقرير موقع القناة "13" الاخباري فانه يتم فحص القضية من قبل المستشارين القانونيين الذين سيتعين عليهم اتخاذ قرار في الموضوع، حيث أن مسألة رئيس الوزراء البديل هي مسألة جديدة. ولكن حتى هذه اللحظة، بينيت غير مؤهل للحصول على المزايا.

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