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العمل بغزة تُسلم 2600 اسم مُرشح للحصول على تصاريح عمل للشؤون المدنية

الجمعة 01 يوليو 2022 12:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
العمل بغزة تُسلم 2600 اسم مُرشح للحصول على تصاريح عمل للشؤون المدنية



غزة/ سما /

سلمت وزارة العمل في قطاع غزة صباح اليوم الجمعة، 2600 اسم مرشح للحصول على تصاريح عمل في الداخل المحتل، للشؤون المدنية، وبذلك يكون عدد الأسماء المرشحة المرسلة للشؤون المدنية 8300 اسم منذ استلام الوزارة لملف التصاريح.

وأكدت وزارة العمل على تواصلها الدائم مع الشؤون المدنية، مع أجل التنسيق لاستصدار تصاريح العمال، والعمل وفق الآليات المتفق عليها، لضمان وصول التصاريح إلى مستحقيها.

ونوهت الوزارة إلى أن التصاريح التي تصدر خلال الفترة الحالية تحت مسمى احتياجات اقتصادية، وابتداءً من شهر أغسطس من العام الجاري سيتم إصدار تصاريح تحت مسمى عامل، بكافة الحقوق العمالية المعمول بها.

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