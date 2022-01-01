إسرائيل تعتزم تشييد مستشفيات في مدن مغربية بنصف مليار دولار

القدس المحتلة / سما /

وقع المغرب وإسرائيل اتفاقية لتشييد مستشفيات في المملكة، ويأتي ذلك بعد أيام قليلة عن اعلان وزارة الداخلية الإسرائيلية، عزم تل أبيب والرباط توقيع اتفاقية يتم بموجبها استقدام عمال مغاربة للعمل في قطاعي التمريض والبناء بإسرائيل.

وترأس وزير الصحة والحماية الاجتماعية المغربي، خالد آيت طالب، بمقر الوزارة بالرباط، مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الوزارة وشركة اسرائيلية، تتعلق ببناء بعض المؤسسات الاستشفائية بالمغرب.

وقال بيان الوزارة، أن الاتفاقية تأتي في “إطار تعزيز التعاون الثنائي بين المملكة ودولة إسرائيل في ما يخص الاستثمار والابتكار في العديد من المجالات، بما في ذلك القطاع الصحي”.

وذكر البيان أن مذكرة التفاهم هاته، التي تأتي تماشيا مع توجيهات الملك محمد السادس المتمثلة في إرساء نموذج للتنمية الاجتماعية قائم على مبادئ المساواة والإنصاف والتضامن، تندرج في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما تهدف إلى تنفيذ برنامج استثماري يهم تصميم وبناء وتجهيز بعض المؤسسات الاستشفائية بمساهمة مالية من شركة “I.M.S OVADIA GROUP LTD” الإسرائيلية تقدر بنحو 5 مليارات درهم (نصف مليار دولار).

وأفادت مصادر رسمية، أن المرحلة الأولى من هذا البرنامج الاستثماري، تشمل تشييد 5 مؤسسات استشفائية بسعة سريرية تناهز 1000 سرير على مستوى جهة الداخلة وادي الذهب، فاس مكناس، درعة تافيلالت، الشرق ومراكش آسفي.

وحضر هذا الحفل كوادر من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وكوادر من الوزارة المنتدبة لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية.





































