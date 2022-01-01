الأردن يرفع سعر البنزين والديزل بدء من اليوم الجمعة

عمان / وكالات /

أعلنت لجنة المشتقات النفطية أسعار الوقود في الأردن لشهر يوليو/ تموز 2022، المقرر تطبيقها بداية من اليوم الجمعة، والتي شهدت زيادة كبيرة في سعر البنزين والديزل وباقي المشتقات النفطية، للشهر الثالث على التوالي.

وحسب وكالة الأنباء الأردنية، قررت اللجنة، اليوم الخميس، رفع سعر بنزين أوكتان 95 بمقدار 60 فلسًا للتر، وأوكتان 90 والديزل والكيروسين بمقدار 35 فلسًا للتر، في شهر يوليو/ تموز المقبل.

جاء قرار اللجنة في أعقاب الاجتماع الشهري الذي عقدته لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية في الأردن، وتنفيذا لتوجيهات الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية تماشيًا مع سياسة رفع الدعم التدريجي.

وجاءت أسعار الوقود في الأردن، المقرر العمل بها، خلال المدة من 1 إلى 31 يوليو/ تموز المقبل، كالتالي:

- رفع سعر بنزين أوكتان90 من 920 فلسًا إلى 955 فلسًا للتر.

- رفع سعر بنزين أوكتان95 من 1180 فلسًا إلى 1240 فلسًا للتر.

- رفع سعر الديزل من 685 فلسًا إلى 720 فلسًا للتر.

- رفع سعر الكاز "الكيروسين" من 685 فلسًا إلى 720 فلسًا للتر.

- تثبيت سعر أسطوانة الغاز -غاز النفط المسال- عند 7 دنانير.

وأوضحت اللجنة أن معدل سعر خام برنت في شهر يونيو/ حزيران الحالي ارتفع إلى 123.9 دولار للبرميل مقابل 112.7 دولار المسجل في شهر/أيار الماضي، وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 10%.

وكانت الحكومة الأردنية ،قد بدأت منذ مطلع مايو/أيار الماضي، تطبيق زيادات شهرية في أسعار البنزين في الأردن، في محاولة لخفض فاتورة الطاقة التي تضاعفت خلال العام الجاري، مع زيادة أسعار النفط وتسجيلها مستويات قياسية.