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فلسطين تمنح البرلماني التركي "طوران" جائزة "الدبلوماسية الأكاديمية"

الخميس 30 يونيو 2022 07:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين تمنح البرلماني التركي "طوران" جائزة "الدبلوماسية الأكاديمية"



وكالات - سما-

سلّم سفير فلسطين لدى الجمهورية التركية، فائد مصطفى، جائزة الرئيس الفلسطيني محمود عباس "لدعم الدبلوماسية الأكاديمية " للنائب في البرلمان التركي، ورئيس لجنة الصداقة البرلمانية التركية مع فلسطين حسن طوران.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، وصل وكالة الأناضول، الخميس، إن الجائزة تم منحها للنائب طوران "تقديراً لجهوده الكبيرة في دعم عدالة القضية الفلسطينية والحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، في المحافل والمنابر البرلمانية والسياسية المختلفة".

وأشاد السفير مصطفى بالدور الكبير والهام الذي يقوم به النائب طوران "إعلاميا وبرلمانيا وأكاديميا في نصرة الشعب الفلسطيني داخل تركيا وخارجها".

وقال إن الشعب الفلسطيني "سيبقى وفيا لأصدقائه ومن يقف معه بصدق".

من جانبه، أعرب النائب طوران عن سعادته وشكره للرئيس الفلسطيني، لمنحه الجائزة.

وقال إنه سوف يواصل "مناصرته للقضية الفلسطينية والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، انطلاقاً من حق الشعب الفلسطيني في الحرية واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ما يشكل امتداداً للموقف التركي الثابت تجاه القضية الفلسطينيةً".

وجرى تسليم الجائزة، في مقر البرلمان التركي، في العاصمة أنقرة.

ومنحت فلسطين، الجائزة لـ33 شخصية فلسطينية وعربية وأجنبية، تقديرا من الرئيس الفلسطيني لجهودهم في خدمة القضية الفلسطينية.

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