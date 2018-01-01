"اسرائيل هيوم" : لا سلام مع الفلسطينيين قبل أن "يرحل عباس"

القدس المحتلة / سما /

هاجم المحلل الإسرائيلي "ريتشارد هايدمان" في مقالٍ له، الرئيس محمود عباس واصفاً إياه، بأسوأ راعي للإرهاب في العالم.

وعبر صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، كتب المحلل الإسرائيلي مقاله بعنوان "جرأة محمود عباس"، حيثُ قال فيه: إنّه لا يمكن تحقيق السلام حتى يرحل الرئيس الفلسطيني محمود عباس المعادي للسامية.

وأكد، أنّ عباس أنكر الهولوكوست، وتبنى سياسية لا تسمح للمستوطنين بالعيش أو شراء العقارات في الأراضي بالقدس القديمة. لقد وضع قوانين حد الموت لأي عربي يبيع أرضه للمستوطنين..

وأوضح، ترأس عباس "منظمة التحرير الفلسطينية معتبراً إياها بالكيان "الإرهابي"، كما أنّه يدعم إيرانن فهو أسوأ راعي للإرهاب في العالم، وينكر حق الشعب اليهودي في العيش على أرض إسرائيل فيما يرفض تمامًا شرعية دولة إسرائيل، كما رفض إجراء محادثات مع القادة الإسرائيليين لأكثر من عقد، كما أنّه لم يتحدث مع أي شخص في إدارة ترامب.

و أضاف عباس لا يرفض فقط مراجعة الكتب المدرسية، والتي تعلّم كراهية اليهود والصهاينة وإسرائيل، ولكنه يحاور الاتحاد الأوروبي للإفراج عن تمويل لنشرها، كما يطالب بالمال من الرئيس الأمريكي جو بايدن، لكنه يرفض التوقف عن استخدامها لدفع أموال للإرهابيين الذين يعتبرهم شهداء.

وتحسبا لزيارة بايدن المقررة لإسرائيل والسلطة الفلسطينية والمملكة العربية السعودية ، فإن عباس لديه الجرأة ليشير إلى أن إسرائيل هي التي تحتاج إلى الضغط للجلوس إلى طاولة المفاوضات.

ونشر المحلل الإسرائيلي مقتطفات مأخوذة من كتابه الجديد "الثمن الدامي للحرية"، الذي نشرته دار جيفن للنشر في القدس ونيويورك، والذي يوضح الصلة بين الإرهاب ومعاداة السامية، حيث جاء فيه:

يشغل عباس منصب الآن رئيس السلطة الفلسطينية لما يقرب من عقد ونصف بعد انتخابه لولاية واحدة مدتها أربع سنوات، ولم يكن راغبًا في التفاوض على سلام كامل مع إسرائيل، مفضلاً بدلاً من ذلك لوم إسرائيل بأفعالها مع الفلسطينيين ، والسعي للحصول على اعتراف دولي بدلاً من اتفاق الوضع النهائي المتفاوض عليه.

إن إلقاء نظرة خاطفة على السنوات الـ14 التي قضاها في المنصب تظهر أسلوب عباس في القيادة الفاشلة قد بني على مصلحته الشخصية ومصالح أتباعه. إنه لا يثبت أي التزام بالعمل من أجل تقرير المصير لشعبه، ويسعى إلى إلغاء حق تقرير المصير لشعب يعتبره العدو اللدود بأي وسيلة وبجميع الوسائل، فلا يزال السلام والمصالحة بين القادة العرب الإسرائيليين والفلسطينيين بعيد المنال.

ويستخدم عباس استراتيجية رفض قاتلة قائمة على الغضب، ويرفض التفاوض بينما يختبر استعداد إسرائيل بتمويل قتل أبرياءها والتضحية بأرواح شعبه، فالرفض والإرهاب كلاهما تهديد خطير ومترابط للسلام، إنها علاقة ضيقة ومميتة ، لأن الرفض يتطلب عدم السعي وراء السلام مع إسرائيل تحت أي ظرف وبأي ثمن ، مما يخلق مناخًا من الكراهية أدى إلى الاعتقاد بأن الإرهاب مبرر تحت غطاء النضال من أجل الحرية.

الرفض للسلام، هو رفض قبول شرعية وحق الشعب اليهودي في دولة في وطن أجداده ورفض تحقيق السلام وتطبيع العلاقات مع إسرائيل ، مما ينفي بالتالي إمكانية التوصل إلى اتفاق تفاوضي بين الطرفين يفترض على أساس اثنين. تقول: يهودي واحد وعربي.

كما، تمثلت مسيرة عباس المهنية إلى حد كبير في محاولة كسب حرب عسكرية وقانونية ودبلوماسية وفكرية استمرت عقودًا من الخداع والإنكار ضد الصهيونية - حق الشعب اليهودي في السيادة على وطنهم الأصلي وأسلافهم.

وبدلاً من العمل من أجل السلام بين الأمم أو حتى العمل لصالح شعبه ، ظل عباس طوال حياته المهنية يجمع باستمرار بين معاداة السامية وإنكار الهولوكوست وتزوير التاريخ كأدوات لمهاجمة الصهيونية وإسرائيل ، بصفته سليلًا روحيًا وأيديولوجيًا. حليف هتلر والرافض اللدود الحاج أمين الحسيني.

في عام 1982، دافع عباس عن أطروحة الدكتوراه الخاصة به في معهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم السوفيتية ، حيث جادل بأن الهولوكوست قد تم تضخيمه وأن الصهاينة خلقوا "أسطورة" مقتل ستة ملايين يهودي ، والتي وصفها بأنها "رائعة" فهو يكذب.

وزعم عباس كذلك أن أولئك اليهود الذين قتلوا على أيدي النازيين كانوا في الواقع ضحايا مؤامرة صهيونية نازية، تهدف إلى تأجيج الانتقام من اليهود وتوسيع نطاق إبادتهم الجماعية.

بعد ذلك بعامين ، أعاد تأكيد هذه الآراء الخبيثة في كتابه الجانب الآخر: العلاقة السرية بين النازية والصهيونية، في حين أن هذه الأكاذيب وإنكار الهولوكوست وعكسها ، واختلاس الحقيقة المتنكرين بالحقائق والتاريخ سيئان بما فيه الكفاية ، فإن إساءة استخدام ذاكرة الهولوكوست كانت مجرد سلاح يهاجم به هدفه الحقيقي: دولة إسرائيل والصهيونية والحقوق اليهودية. لاعادة اسرائيل في وطن اجدادها.

وعلى مر السنين يقول الكاتب الإسرائيلي، حاول العديد من القادة الفلسطينيين ، بمن فيهم عباس نفسه ، إخفاء أو إبعاد أنفسهم عن آراءه عند التحدث أمام الجماهير الدولية.

كتاب عباس الذي يربط الصهاينة بالنازيين زوراً لا يزال يُدرس في العديد من الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية ولا يزال يظهر بفخر على موقعه الشخصي على الإنترنت.

وكان الكثيرون يأملون أن تكون هذه الآراء هي آراء شخص من زمن مختلف وربما غارقة في التلقين السوفييتي السابق، ومع ذلك ، فقد أظهرت الإجراءات والكلمات الأخيرة لعباس بوضوح أن كراهية عباس المستهدفة للصهيونية والمحرقة والشعب اليهودي لم تختف أبدًا. لقد تم تجاهلها إلى حد كبير - تم التسامح معها بروح إعطاء خليفة ياسر عرفات منصة لتحقيق الدولة الفلسطينية للعرب الفلسطينيين.

ومع ذلك ، أصبح من المستحيل تجاهل كراهية عباس الصارخة، حتى بالنسبة لبعض مؤيديه السابقين في إسرائيل والمجتمع الدولي، والذي وصف عودة الشعب اليهودي إلى وطنه الأبدي بأنها "كارثة" و "عنصرية" و "غير أخلاقية" ، وإنكارًا كاملًا لحقوق الشعب اليهودي غير القابلة للتصرف في تقرير المصير.

وفي خطاب طويل ومضطرب عام 2018 أمام اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني في رام الله ، أشار عباس إلى أن السبب الجذري للهولوكوست لم يكن كراهية النازيين للإبادة الجماعية لليهود بقدر ما كان سلوك اليهود أنفسهم ، وتحديداً "سلوكهم الاجتماعي".

وأضاف عباس أنذاك بحسب الكاتب، أنه كان يقصد "وظيفتهم الاجتماعية المتعلقة بالبنوك والفوائد"، قائلاً: إن معاداة السامية الصارخة هذه شائنة ولن يتم التسامح معها إذا قالها أي زعيم منتخب أو ممسوح آخر في العالم ، ولا ينبغي التغاضي عنها من قبل عباس. كما قدم مرة أخرى تاريخًا مزيفًا لإنكار ارتباط الشعب اليهودي بأرض إسرائيل وادعى أن يهود الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عاشوا دائمًا بشكل جيد دون مضايقة تحت الحكم العربي، وهذه كذبة أخرى.

ويتظاهر عباس أيضاً، بالاهتمام بمحادثات السلام ، لا سيما عند التحدث علنًا باللغة الإنجليزية ، فإن عباس لديه عادة خدمة ذاتية بشكل شفاف لإلقاء اللوم على عدم إحراز تقدم في كل تطور دبلوماسي يدعم إسرائيل. بعد إعلان وزير الخارجية الأمريكي آنذاك مايك بومبيو أن المستوطنات في الضفة الغربية لا تتعارض مع القانون الدولي ، وصف عباس خطة الولايات المتحدة للسلام بأنها "ميتة" و "هامدة" في مقابلة إذاعية. وقال المتحدث باسم السلطة الفلسطينية إن "الإدارة الأمريكية فقدت مصداقيتها للعب أي دور مستقبلي في عملية السلام".

وأصبح هذا مؤسفًا بشكل خاص بعد اعتراف إدارة ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل ، ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس وتقديم اقتراح السلام من أجل الازدهار الذي لن يمنح العرب الفلسطينيين الدولة التي يسعون إليها فحسب ، بل سينتشل أيضًا الكثيرين منهم. مع تحقيق الازدهار للاقتصاد الفلسطيني والمنطقة. لم يستطع عباس الرد على نقل السفارة إلا من خلال تشجيع العنف و "أيام الغضب" والمبادرة نحو السلام بـ "لا ألف مرة".

نأمل أن يختار الذين سيخلفون عباس تبني سلام دائم

ومن الواضح تمامًا أن حكم عباس القيادي الفاشل بحسب ما وصفه الكاتب الإسرائيلي، الذي رفض إجراء انتخابات في الأراضي الفلسطينية لمدة 14 عامًا ، ويعلِّم الكراهية في المدارس الفلسطينية ويكافئ ويحرض على الإرهاب ، يجب أن ينتهي على الفور، فالمنطقة بأسرها تستحق أفضل من الخطاب البغيض والمعاد للسامية والرافض الذي ينطلق من عباس.

ومن خلال رفضه السلام وانتقاده لكل من الإمارات والبحرين "لدخولهما في اتفاقيات إبراهيم التاريخية"، وكذلك جامعة الدول العربية نفسها ، زاعماً أنهم أداروا ظهورهم للفلسطينيين ، فإن عباس قد أساء إلى شعبه أكبر قدر من الإساءة.

إن وقت السلام ليس فقط في متناول اليد، فترى العديد من الحكومات العربية الفرص التي سيجلبها السلام مع إسرائيل، بدعم من الولايات المتحدة، لشعوبها.

ومن المتوقع أن توسع المزيد من الحكومات العربية العلاقات مع إسرائيل، على الرغم من غضب عباس والقادة الفلسطينيين الآخرين.

المملكة العربية السعودية نفسها تعمل على تحسين العلاقات مع إسرائيل، مما يسمح بتحليق الطائرات فوق الأراضي السعودية، وما إذا كان من الممكن تحقيق سلام إقليمي حقيقي.

ويجب الإشادة بمصر والأردن والآن الإمارات والبحرين وكذلك المغرب والسودان، لاتخاذها خطوة جريئة بالوقوف على خشبة المسرح مع إسرائيل والمصافحة والتوقيع على وثيقة تتصور شرق أوسط أكثر سلامًا وازدهارًا لجميع سكان العالم. سكانها.

ومع ذلك يضيف الكاتب، لتحقيق سلام حقيقي دون مزيد من الدماء ، سيكون من الضروري بالفعل لعباس أو خلفائه تغيير مواقفهم والتركيز على مستقبل أفضل لجميع الناس مع قبول حقائق السلام. إن تحقيق السلام لا يتطلب الأقوال فحسب، بل يتطلب أفعالًا وأفعالًا حقيقية تهدف إلى الاعتراف بفوائد الانفراج والتقارب.

ولا يمكن للتصريحات الفارغة التي لا معنى لها أن تدق جرس الكراهية المنبعث من عباس، لم يعد من الممكن قبول كلماته وأفعاله وتشجيعه على التحريض والإرهاب.

ويحتاج العرب الفلسطينيون ويستحقون قادة جددًا يضعون الكراهية والإرهاب جانبًا كأسلوب عملهم ويركزون على بناء مستقبل حقيقي وصحة وتعليم ورفاهية وازدهار وتعايش سلمي وحريات يعتزون بها والتي يتطلعون إليها والتي يستحقونها. للإستمتاع.

ولقد أثبت عباس أنه غير قادر على الإطلاق على التحرك شبرًا واحدًا نحو السلام والمصالحة ، وقام فقط بإثارة الكراهية والعدوان تجاه إسرائيل والصهيونية وتقرير المصير اليهودي.

ومع ذلك ، ربما نكون قريبًا في عهد ما بعد عباس. نأمل أن تجلب القيادة الجديدة للعرب الفلسطينيين فرصًا جديدة لتحقيق السلام طويل الأمد الضروري للغاية لصالح العرب الفلسطينيين والإسرائيليين وجميع شعوب المنطقة.

ويجب على أولئك الذين يهتمون بالسلام، أن يتعلموا دروس تجاهلهم عندما تنفث الكراهية. وألا نغض الطرف عن التحريض والرفض والتشجيع على أعمال الإرهاب الشنيعة كوسيلة لتحقيق أهداف سياسية.

ويكمل مقاله، لقد حان اليوم الذي أصبحت فيه مبادرات السلام التي لم يتم التفكير فيها من قبل قابلة للتحقيق ، وبالتالي يمكن أن تقرب جميع شعوب المنطقة خطوة واحدة من مستقبل سلمي وآمن ومزدهر طال انتظاره.

ويجب أن يكون واضحًا أن هذا لن يشمل الفلسطينيين بينما يظل عباس زعيمهم. إن رفضه السابق المتكرر حتى لقاء المسؤولين الأمريكيين الذين يعملون من أجل السلام هو دليل آخر على عدم قدرته على توفير نوع القيادة التي يحتاجها الشعب الفلسطيني.

وختم الكاتب الإسرائيلي مقاله قائلاً: إذا كنا نقدر السلام حقًا، فعلينا رفع توقعاتنا وعدم قبول تعصب أي زعيم فلسطيني، ولذلك يجب ألا يتبنى القادة القادمون موقفًا سلميًا يحترم الطرفين تجاه إسرائيل فحسب ، بل يجب أن يرفضوا الإرهاب وخطاب عباس البغيض والتحريض، ويفتحون فصلًا جديدًا في العلاقات المباشرة بين إسرائيل والعرب الفلسطينيين، يرافقها دفء العلاقات بين إسرائيل والعرب ودول الخليج.