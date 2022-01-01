الأحمد يلتقي قائد الجيش اللبناني

بيروت /سما/

التقى عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، اليوم الخميس، قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، بحضور سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور وأمين سر حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية فتحي أبو العرادات.

وأطلع الأحمد، العماد عون على الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على أبناء شعبنا ومقدساته الإسلامية والمسيحية، خاصة في مدينة القدس.

وجرى بحث الأوضاع في المخيمات الفلسطينية في لبنان، واستمرار التعاون والتنسيق بما يعزز حالة الاستقرار داخلها.