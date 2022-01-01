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اكتمال وصول حجاج فلسطين إلى مكة المكرمة

الخميس 30 يونيو 2022 07:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
اكتمال وصول حجاج فلسطين إلى مكة المكرمة



مكة المكرمة/ سما/

أعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، نائب رئيس بعثات الحج حسام أبو الرب، اليوم الخميس، عن اكتمال وصول حجاج دولة فلسطين إلى مكة المكرمة.

وقال أبو الرب لموفد "وفا" إن جميع الحجاج بصحة جيدة، وتم تسكينهم في الفنادق المستأجرة مسبقا، وأن معظمهم أدى عمرة القدوم، ويستعدون لأداء مناسك الحج.

وأكد أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، تتابع أوضاع الحجاج، وأن وزارة الأوقاف تعمل بتوجيهات من سيادته لخدمة الحجاج وتوفير احتياجاتهم والوقوف على راحتهم.

وشدد نائب رئيس بعثات الحج، أن بعثة الحج الفلسطينية واحدة موحدة تعمل بتعليمات من وزير الأوقاف حاتم البكري كخلية نحل، من أجل خدمة الحجاج وتوفير كل ما يلزم لتمكينهم من أداء مناسك فريضة الحج على أكمل وجه.

ويبلغ عدد حجاج دولة فلسطين لموسم الحج الحالي، وهو الأول بعد انقطاع عامين متواصلين، بسبب جائحة "كورونا"، نحو 3100 حاج وحاجة، 1200 منهم من المحافظات الجنوبية (غزة)، والباقي من المحافظات الشمالية (الضفة).

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