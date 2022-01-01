بنك فلسطين يعلن اسم الفائز بجائزة حسابات التوفير الشهرية

رام الله / سما /

أعلن بنك فلسطين عن الفائز بجائزة حسابات التوفير الشهرية، البالغ قيمتها 60 ألف دولار أمريكي، التي فازت بها السيدة إيمان كامل حسن شوامرة من فرع بنك فلسطين في مدينة رام الله، وذلك ضمن الحملة التي أطلقها بنك فلسطين على برنامج حسابات التوفير في كافة فروعه المنتشرة بمختلف محافظات الوطن تحت شعار "معكم مكملين لنوفر ونربح 1960".

وجرى السحب على الجائزة في فرع بنك فلسطين بمدينة سلفيت، بطريقة آلية عبر الحاسوب لجميع الحسابات التي تنطبق عليها شروط الحملة، بحضور نائب محافظ سلفيت أ. محمود صالح، ورئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة سلفيت فواز شحادة، ومدير إدارة أعمال الأفراد والفروع في بنك فلسطين ثائر حمايل، ومدير دائرة الامتثال في بنك فلسطين بنان النمري، ومدير منطقة الشمال في بنك فلسطين إسلام جعيدي فرع بنك فلسطين، ومدير فرع بنك فلسطين في سلفيت محمد الخفش.

وبهذه المناسبة تقدم حمايل بأحر التهاني للفائزة بالجائزة إيمان كامل حسن شوامرة، متمنياً لها دوام التوفيق والنجاح في مسيرتها الحياتية والمهنية، مشيراً أن برنامج حسابات التوفير يعدُ من أكبر البرامج على مستوى القطاع المصرفي من قيمة الجوائز وعدد الفائزين.

وأضاف حمايل أن هذه الجوائز هي تعبير عن مدى تقدير البنك لعملائه المدخرين ومكافئتهم، من خلال هذه الحملات التحفيزية، إضافة إلى تشجيع العملاء الحاليين على الادخار، وزيادة أرصدة حسابات التوفير الخاصة بهم، وكذلك المواطنين من غير العملاء ليقوموا بفتح حسابات توفير جديدة لدى أي من فروع البنك ومنحهم فرصاً كبيرة لربح واحدة أو أكثر من الجوائز العديدة التي يقدمها البنك لأصحاب هذه الحسابات، معرباً في الوقت ذاته عن سعادته البالغة بالثقة الغالية التي يمنحها جمهور العملاء لبنك فلسطين.

وأشار حمايل أن الحملة الجديدة تمنح المدّخرين لدى بنك فلسطين فرصة الدخول على السحب يوميًا على جائزة بقيمة 1,000 دولار وأسبوعيًا على جائزة بقيمة 9,000 دولار وشهريًا على جائزة بقيمة 60,000 دولار، فيما سيتم السحب على جائزتين كبريين بقيمة 250,000 دولار كل 3 أشهر.

من جهته رحب صالح بالحضور والضيوف في مدينة سلفت قائلاً " نبارك للفائزة التي فازت بالجائزة الشهرية، ونتنمى الفوز للعملاء الذين لم يحالفهم الحظ هذه المرة، ونثمن عالياً الدور الكبير الذي يقوم به بنك فلسطين مساندة اقتصاد محافظة سلفيت من خلال برامج الدعم التي يوفرها للمحافظة".

بدوره أكد شحادة أن بنك فلسطين من البنوك الرائدة التي تقوم على تحريك عجلة الاقتصاد الفلسطيني في سائر محافظات الوطن، مشيداً في الوقت ذاته بالبرامج المصرفية المختلفة التي يفورها للمواطنين لتلبية احتياجاتهم المالية.

ومن الجدير ذكره أن بنك فلسطين أطلق حملة جديدة على برنامج حسابات التوفير تحت شعار “معكم مكملين لنوفر ونربح 1960"، وذلك انسجاماً مع سعيه الدائم للتميز بمكافأة عملائه بأفضل الجوائز، وتشجيعهم على ثقافة الادخار والتوفير، لزيادة فرصهم بالفوز بجوائز يومية وأسبوعية وشهرية وجائزتين كبريين بقيمة ربع مليون دولار لكل منها.