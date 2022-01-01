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رئيس وزراء إسرائيل ينقل صلاحياته إلى وزير الخارجية

الخميس 30 يونيو 2022 03:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس وزراء إسرائيل ينقل صلاحياته إلى وزير الخارجية



القدس المحتلة / سما /

 أفاد مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، أنه قد تمت مراسم نقل صلاحيات رئيس الوزراء الإسرائيلي من نفتالي بينيت، الذي شغل هذا المنصب العام الماضي، إلى وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد.

وقال المكتب في بيان اليوم الخميس: أقام رئيس الوزراء المنتهية ولايته نفتالي بينيت ورئيس الوزراء الجديد يائير لابيد مراسم تسليم متواضعة في مكتب رئيس الوزراء في القدس".

وحضر المراسم كبار مسؤولي كلا المكتبين وأفراد عائلتيْ بينيت ولابيد.شكر بينيت لبيد وقال كلمات فراق لخلفه وأفراد عائلته. وسيصبح لبيد رئيسا للوزراء خلال الفترة الانتقالية حتى الانتخابات البرلمانية المبكرة

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