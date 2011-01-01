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اجتماع لوزارء الخارجية العرب في بيروت السبت

الخميس 30 يونيو 2022 03:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
اجتماع لوزارء الخارجية العرب في بيروت السبت



وكالات

باشر لبنان التحضيرات للاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، الذي سيعقد السبت في بيروت باعتبار لبنان يرأس الدورة الحالية لمجلس وزراء الخارجية العرب وقد وصلت بعض الوفود العربية اليوم الى بيروت لحضور الاجتماع الدوري غدا.

الاجتماع الذي سيعقد في فندق الحبتور ستواكبه جولات لوزراء الخارجية على المسؤولين اللبنانيين. وتعكف دوائر وزارة الخارجية بالتعاون مع الامانة العامة لجامعة الدول العربية  على اعداد جدول اعمال الاجتماع تحضيرا لاجتماعات القمة العربية التي ستعقدبالجزائر في شهر تشرين الاول المقبل وحسب معلومات راي اليوم بان سورية لن تشارك في هذا الاجتماع بسبب عدم اتخاذ مجلس الجامعة قرارا برفع التجميد عن عضوية سورية المعلقة منذ العام 2011.

 



















 

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