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اصابة رابعة خطرة جدا

مقتل 3 مواطنين بينهم شقيقان رمياً بالرصاص في السموع جنوب الخليل

الخميس 30 يونيو 2022 02:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل 3 مواطنين بينهم شقيقان رمياً بالرصاص في السموع جنوب الخليل



رام الله / سما /

اعلن المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، ان ثلاثة مواطنين قد قتلوا في اطلاق نار جنوب الخليل، وقد دفعت الشرطة والاجهزة الامنية بتعزيزات الى المنطقة.

وكان مجهولون قد فتحوا النار على سيارة بداخلها اشخاص في بلدة السموع جنوب الخليل، ما أدى الى مقتل أحدهم وإصابة آخرين تم نقلهم الى مستشفى ابو الحسن القاسم في يطا، حيث تم الاعلان عن وفاتهما بسبب اصابتهما الخطرة.

وعقب الاعلان عن مقتل الثلاثة، اندلعت اعمال عنف في مدينة يطا، وقد سمعت اصوات طلقات نارية في اكثر من موقع.

وذكرت مصادر محلية بان القتلى الثلاثة هم: الشقيقان اسحق محمد موسى بحيص، وصدام محمد موسى بحيص، واحمد حسين اسحق بحيص فيما اصيب شقيقه محمد حسين اسحق بحيص بجراح وحالته خطرة جداً.

وقال المتحدث الرسمي باسم مستشفى الميزان التخصصي في الخليل الدكتور شريف الطردي، بان ثلاثة مصابين بالرصاص قد وصلوا الى طوارئ المستشفى.

وأضاف أن حالة المصاب محمد حسين بحيص خطيرة جداً حيث اصيب في الرأس والعين، واصابة محمود حسين بحيص متوسطة حيث اصيب في الفخذ واليد والمصاب الثالث حسن احمد بحيص اصابة في اليد وحالته متوسطة.

يتبع.....

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