  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يخطر بوقف العمل في منزلين وبركس زراعي جنوب الخليل

الخميس 30 يونيو 2022 02:10 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ثلاثة مواطنين بوقف العمل بمنزلين وبركس زراعي جنوب الخليل.

وقال منسق لجان الحماية والصمود في مسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور ، إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية ماعين التابعة لبلدية الكرمل جنوب الخليل، وأخطرت كلا من: ابراهيم دبابسة بوقف العمل بمنزله المكون من طابقين، وعيسى احمد محمد بوقف العمل والبناء بمنزله المكون من طابق واحد، كما أخطرت بوقف العمل في بركس زراعي يعود للمواطن محمد ابو صبحة في تجمع الربية غرب بلدة يطا.

وكانت قوات الاحتلال هدمت في وقت سابق من هذا اليوم غرفتين زراعيتين شرق البلدة.

#الخليل #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

مبادرة مصرية تعلن للتخفيف من أعباء الفلسطينيين خلال سفرهم عبر معبر رفح

والد الاسير لدى حماس "هشام السيد" : إسرائيل لن تبادل ابني حتى لو كان المقابل "دجاجة"

تطورات هامة ستشهدها المنطقة قريبا.. هرتصوغ زار الأردن والتقى الملك عبدالله الثاني

بدء نقل المسافرين من غزة عبر نفق "تحيا مصر" بأسعار معقولة الأسبوع القادم

ارتفاع في سعر صرف الدولار

إصابة قائد منطقة نابلس في جيش الاحتلال ومستوطنين اثنين برصاص مقاوميــن

اتفاق أميركي سعودي إسرائيلي مصري قريب بشأن هذه القضية ..

الأخبار الرئيسية

مقتل 3 مواطنين بينهم شقيقان رمياً بالرصاص في السموع جنوب الخليل

لبيد.. رحلة نجم التلفزيون الذي نجح بإقصاء نتنياهو والصعود بسرعة البرق لرئاسة الحكومة.. ماذا تعرف عنه؟

سرايا القدس "كتيبة نابلس" تكشف تفاصيل الاشتباك والكمين لجنود الاحتلال بنابلس

الصحة بغزة تصدر توضيحًا بشأن الاعتداء أحد المستشفيات عقب وفاة مواطن

صحيفة: حماس رفضت هذا الطلب للمصريين بعد نشر مقطع فيديو الاسير الإسرائيلي

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم