الاحتلال يخطر بوقف العمل في منزلين وبركس زراعي جنوب الخليل

الخليل / سما /

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ثلاثة مواطنين بوقف العمل بمنزلين وبركس زراعي جنوب الخليل.

وقال منسق لجان الحماية والصمود في مسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور ، إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية ماعين التابعة لبلدية الكرمل جنوب الخليل، وأخطرت كلا من: ابراهيم دبابسة بوقف العمل بمنزله المكون من طابقين، وعيسى احمد محمد بوقف العمل والبناء بمنزله المكون من طابق واحد، كما أخطرت بوقف العمل في بركس زراعي يعود للمواطن محمد ابو صبحة في تجمع الربية غرب بلدة يطا.

وكانت قوات الاحتلال هدمت في وقت سابق من هذا اليوم غرفتين زراعيتين شرق البلدة.