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بعد غلاء الوقود ..اسرائيل: رفع أسعار الحليب ومنتجات الألبان والكهرباء

الخميس 30 يونيو 2022 01:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد غلاء الوقود ..اسرائيل: رفع أسعار الحليب ومنتجات الألبان والكهرباء



القدس المحتلة / سما /

بعد رفع أسعار الوقود، بدءا من منتصف الليلة المقبلة، ليبلغ سعر لتر بنزين 95 أوكتان 8.08 شيكل، يرتفع سعر الحليب الخام، الذي يبيعه مربو الأبقار لمعامل الألبان، بنسبة 13%، غدا الجمعة. وأعلنت وزارتا الزراعة والمالية في اسرائيل أن أسعار الحليب ومنتجات الألبان التي تخضع أسعارها لرقابة الدولة سترتفع بنسبة 4.9%.

وتطالب معامل الألبان برفع أسعار منتجاتها بنسبة 6.5%، بموجب توصية لجنة الأسعار المشتركة لوزارتي المالية والزراعة، وذلك بعد أن طالبت المعامل إلى رفع الأسعار بنسبة 13%.

ويشار إلى أن رفع أسعار منتجات الألبان المراقبة من الدولة يخضع لمصادقة مجلس إدارة مجلس الحليب ووزيرا المالية والزراعة، وهو ما لم يتقرر حتى الآن، لكن في حال المصادقة، فإن أسعار منتجات الألبان سترتفع فورا.

وقدمت شركة "تنوفا" التماسا إلى المحكمة العليا، طالبت فيه برفع أسعار منتجاتها بنسبة أعلى من 6.5%.

كذلك يتوقع أن تجتمع سلطة الكهرباء، الأسبوع المقبل، من أجل المصادقة على قرار رفع أسعار الكهرباء للبيوت، بنسبة تزيد عن 10%، في أعقاب ارتفاع أسعار الفحم في العالم. ويتوقع أن يمتد رفع أسعار الكهرباء على فترة، وأن يتم إرجاء ذلك لعدة أشهر.

وأعلنت سلطة الكهرباء، بداية العام الجاري، عن رفع أسعار الكهرباء بنسبة 5.7%، إلا أنها ارتفعت فعليا بنسبة 3.5% بعد تدخل وزير المالية، أفيغدور ليبرمان.

ويشار إلى أن رفع أسعار الكهرباء سيؤدي إلى غلاء أسعار منتجات وخدمات كثيرة أخرى، كما أنه يؤثر على ارتفع آخر لنسبة التضخم المالي المرتفع حاليا.

وبسبب وجود حكومة انتقالية بعد حل الكنيست، اليوم، فإن ليبرمان لن يتمكن من خفض الضريبة على الفحم، لأن هذا يعني منح منافع للجمهور وقد يعتبر رشوة انتخابية.

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