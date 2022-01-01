سلطة المياه تناقش مشروع إعداد الخطة الريادية لتزويد المياه على مستوى الجملة

رام الله / سما /

ناقشت سلطة المياه الفلسطينية، في ورشة عمل نظمتها اليوم الخميس، إطلاق مشروع إعداد الخطة الريادية لتزويد المياه على مستوى الجملة، والخطة الريادية للحصاد المائي في الضفة الغربية، وذلك بتمويل من البنك الدولي، بحضور الشركة الاستشارية وعدد من الخبراء والمختصين من سلطة المياه.

وقدمت الشركة الاستشارية، وفق بيان لسلطة المياه، شرحا حول فريق العمل، وأهداف المشروع، وآليات التنفيذ والمخرجات، بالإضافة إلى الجداول الزمنية لإعداد الدراسة.

كما ناقشت الورشة قضايا هامة تتعلق بتنفيذ الدراسة، والتحديات التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار خلال إعداد الدراسة، للوصول إلى تخطيط سليم يحقق أهداف التنمية والاستدامة في قطاع المياه، وتحديد أولويات المشاريع لمياه الجملة والحصاد المائي على المدى القصير والمتوسط والبعيد.

هذا ومن المقرر عقد ورشة عمل لإطلاق المشروع تضم الشركاء في قطاع المياه والجهات المانحة خلال الفترة المقبلة.