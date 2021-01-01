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الاونروا : تحويل دفعات مالية لـ 101 عائلة جديدة من اصحاب البيوت المدمرة كليا

الخميس 30 يونيو 2022 01:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاونروا : تحويل دفعات مالية لـ 101 عائلة جديدة من اصحاب البيوت المدمرة كليا



غزة / سما /

اعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" انها ستبدأ مع بداية الأسبوع المقبل بتحويل دفعات مالية مقدمة لـ 101 عائلة جديدة ممن تضررت منازلهم بشكل كامل خلال صراع مايو الماضي، وذلك لتمكينهم من إعادة إعمار منازلهم المدمرة، بالإضافة إلى تحويل دفعات ثانية ل 91 عائلة متضررة ممن يستكملون إعاة بناء منازلهم.

وقالت الاونروا في بيان لها اليوم "حتى هذا التاريخ، قامت الأونروا بتحويل دفعات مالية بقيمة 8 $ مليون دولار أمريكي لحوالي 365 عائلة من العائلات التي تضررت منازلها كلياً خلال الصراع الأخير في مايو 2021".

واكدت انها "ستقوم  بتقديم دفعات مالية لإعادة الإعمار في حال جهوزية أصحابها للبدء بإعادة البناء حال الحصول على التراخيص والمستندات الخرائط اللازمة" مؤكدة انها " مستمرة في تحويل دفعات بدل إيجار للفترة ما بين مايو حتى أغسطس 2022 للعائلات التي تضررت منازلها كلياً ونزحت منها خلال الصراع الأخير في مايو 2021".

 

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