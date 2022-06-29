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سرايا القدس "كتيبة نابلس" تكشف تفاصيل الاشتباك والكمين لجنود الاحتلال بنابلس

الخميس 30 يونيو 2022 12:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
سرايا القدس "كتيبة نابلس" تكشف تفاصيل الاشتباك والكمين لجنود الاحتلال بنابلس



نابلس / سما /

أعلنت كتيبة نابلس بسرايا القدس الجناح العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الخميس 30/6/2022، أن مجاهديها تمكنوا في تمام الساعة العاشرة من مساء يوم الأربعاء 29-6-2022م، من نصب كمائن محكمة لقوات الاحتلال التي اقتحمت شرق مدينة نابلس برفقة قطعان المستوطنين والذين قاموا بأداء صلوات داخل قبر يوسف.

وقالت الكتيبة :"استهدف مقاتلونا قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين بزخات من الرصاص في أعنف اشتباكات مسلحة شهدتها المدينة، حيث كمن مجاهدونا في الكتيبة لقوات الاحتلال المقتحمة للمنطقة الشرقية، فكان الاستهداف لها بشكل مباشر حيث سقط عدد من الإصابات بشكل محقق في صفوف قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين."

وأعلنت سرايا القدس - كتيبة نابلس، أن هذه العملية تأتي رداً على استشهاد المجاهد البطل محمد ماهر مرعي ابن كتيبة جنين، والذي ارتقى شهيداً على أرض جنين البطولة والفداء فجر امس الاربعاء.

وأكدت كتيبة نابلس –سرايا القدس نؤكد مرة أخرى، أن دماء شهدائنا لن تذهب هدراً وأن مجاهدينا ومعنا كل مقاتلي شعبنا البطل من كتائب شهداء الاقصى، كانت لهم كلمتهم بالرصاص يوم أمس في التصدي لقوات الاحتلال، وسنبقى جميعا سداً وحصناً منيعاً يحمي شعبنا وأرضنا.

وأضافت :"نؤكد أننا سنبقى على جهوزية عالية للتصدي لقوات الاحتلال وإجرامه بحق أبناء شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، ونعلنها أن مدينة نابلس "جبل النار"،  ستبقى قلعة شامخة في وجه الاحتلال المجرم، وسنواصل جهادنا المبارك حتى تحرير أرضنا من هذا الاحتلال المجرم."

وأعلنت أن لدى مجاهديها من التوثيق لهذه العملية ما يثلج الصدور، وسيتم الإعلام عنها حال سمحت الظروف الأمنية بذلك، مشددةً على أن "سَنُبقي جذوةَ الصراع مشتعلةً بإذن الله ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً."

#سرايا القدس كتيبة نابلس #كتيبة جنين سرايا القدس

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