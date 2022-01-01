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"التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية في المغرب بمجال الدراسات العليا

الخميس 30 يونيو 2022 12:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية في المغرب بمجال الدراسات العليا



رام الله / سما /

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، عن توفر منح دراسية في المغرب للحصول على الدراسات العليا (ماجستير ودكتوراة) في تخصصات مختلفة للعام 2022-2023.

ودعت الوزارة الراغبين بالمنافسة على هذه المنح لزيارة موقعها الإلكتروني ww.mohe.pna.ps للاطلاع على كامل التفاصيل؛ بما فيها الشروط، وآلية تقديم الطلبات.

وأوضحت أن تقديم الطلبات للمنح المذكورة، مرفقا معها الوثائق المطلوبة والمصدقة حسب الأصول، يكون في مقرها بحي الماسيون في رام الله أو في أحد مكاتب التعليم العالي في نابلس والخليل، فيما تُقدّم طلبات طلبة قطاع غزة بمقر الوزارة في حي تل الهوى.

#التعليم العالي #منح دراسية #الدراسات العليا #المغرب

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