بوتين يرد على تصريحات جونسون حول "لو كان امرأة"

وكالات

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن اتهامه بـ"الذكورية السامة" من قبل رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، "إشارة غير لبقة تماما".



وذكر بوتين برئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت تاتشر، التي قررت ذات مرة البدء بعملية عسكرية، وذلك ردا على تصريح جونسون بأن "بوتين لو كان امرأة، ومن الواضح أنه ليس كذلك، فأعتقد جازما أنه ما كان سيشن حربا مجنونة وعنيفة بالطريقة التي فعلها"، وأضاف: "إذا كنتم تريدون مثالا واضحا على الذكورية السامة، فانظروا إلى ما يفعله في أوكرانيا".



وقال بوتين لوسائل إعلام روسية: "في هذا الصدد، أود فقط أن أذكر بأحداث التاريخ الحديث، عندما قررت مارغريت تاتشر بدء الأعمال القتالية ضد الأرجنتين من أجل جزر فوكلاند. ها هي امرأة، اتخذت قرار بدء الأعمال القتالية".



وأشار إلى أن الجزر المذكورة تقع على مسافة بعيدة جدا عن بريطانيا، وقال بوتين: "أين هذه الجزر وأين بريطانيا؟ كل ذلك كانت تمليه طموحات إمبراطورية لا أكثر، ومحاولة لتأكيد الصفة الإمبراطورية".



من جانبها، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في تعليقها على كلام رئيس الوزراء البريطاني، إن "بوريس جونسون لديه أوهام تفوح منها رائحة العرق".