شيرين عبد الوهاب تحسم شائعة "استيلاء حسام حبيب على أموالها"

وكالات / سما /

لأول مرة، خرجت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب عن صمتها، وردت بشكل مباشر على التقارير التي طالت طليقها الفنان حسام حبيب، والتي قالت إنه استولى على أموالها و"رفع سلاحا" في وجهها.

ونفت شيرين عبد الوهاب صحة تلك الشائعات، من خلال خاصية "القصص" (الستوري) على إنستغرام، التي خصصتها للإجابة على أسئلة متابعيها.

ووجه أحد المتابعين سؤالا لعبد الوهاب، جاء فيه: "هل حسام صحيح زي ما الناس بتقول أخذ فلوسك (نقودك)؟"، لترد الفنانة المصرية بالقول: "بصراحة، حق الله، حسام عمره ما أخذ مني فلوس (نقود)، ولا استفاد مني ماديا، بل عل العكس تماما، أنا عمري ما عرفت أحوش (أدخر) إلا لما اتجوزت (تزوجت) حسام".

وتابعت: "كان يحافظ لي على مالي، ودي (هذه) الصراحة عشان دي حاجة حتسأل عليها قدام (أمام) ربنا. دي الحقيقة".

كما وجه متابع آخر سؤالا حساسا لعبد الوهاب، قائلا: "هل صحيح أن حسام رفع عليك سلاح؟"، لترد بدهشة: "طبعا لا إيه ده (ما هذا)؟ إزاي يتقال كدة؟ وبرضه (أيضا) دي شهادة حتسأل فيها قدام ربنا".

وتعد هذه المرة الأولى التي تتطرق فيها عبد الوهاب للشائعات التي طاردتها وطليقها حسام حبيب، خاصة بعد أن تحدثت علانية عن انفصالهما، وأقدمت على حلق شعرها تماما، مما أثار جدلا كبيرة وجعلهما محور حديث الصحافة ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي لفترة ليست وجيزة.