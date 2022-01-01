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العراق.. طالب يقتل أستاذين جامعيين بالرصاص

الخميس 30 يونيو 2022 12:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
العراق.. طالب يقتل أستاذين جامعيين بالرصاص



وكالات / سما /

أوقف طالب سابق في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق الثلاثاء إثر قتله أستاذين جامعيين بالرصاص رداً على طرده من الجامعة، حسبما ذكرت مصادر رسمية.

وجاء في بيان لمحافظ أربيل أوميد خوشناو، أن المشتبه به هاجم صباحا منزل أستاذة في كلية القانون بجامعة سوران، لكنها "لم تكن في المنزل" وقام "بمهاجمة زوجها (أستاذ في كلية الهندسة) وقتله داخل المنزل".

وأضاف البيان أنه توجه بعدها إلى مجمّع جامعة صلاح الدين "وأطلق النار على عميد كلية القانون كاوان إسماعيل ما أدى لمقتله وإصابة موظف في الجامعة"، مشيراً إلى وفاة العميد بعد نقله إلى مستشفى طوارئ أربيل.

من جانبها، أعلنت شرطة كردستان اعتقال المشتبه به مؤكدة استخدامه "سلاح مسدس لتنفيذ الهجوم".

وتعود دوافع الجريمة إلى طرد هذا الطالب لأسباب غير معروفة من قبل الأستاذة في كلية الحقوق (التي قُتل زوجها خوشناو)، وفقا لبيان المحافظ.

وتابع أن الطالب حاول بعدها الالتحاق بكلية القانون في جامعة صلاح الدين، لكن "العميد كاوان إسماعيل (ضحيته الثانية) رفض تسجيله"، ما دفع به بعدها إلى "توجيه تهديدات للسيد إسماعيل، اعتقل إثرها وأُطلق سراحه بكفالة".

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