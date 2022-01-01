دراسات.. شرب الماء أثناء الأكل صحي أم مضر؟

وكالات / سما /

هل نشرب الماء أثناء الأكل أم لا؟ سؤال تباينت الإجابات بشأنه من خلال دراسات مختلفة، وثمة دراسة جديدة أنجزها خبراء الصحة وردت نتائجها في تقرير موقع ”ilestencoretemps“ المتخصص في الصحة.

غالبًا ما يقال، إن شرب كوب كبير من الماء قبل الجلوس إلى طاولة الأكل يساعد على توسيع المعدة، ويحفز تأثيرًا طبيعيًا مثبطًا للشهية، فالأمر طبيعي.

الشعور بامتلاء المعدة الذي يلي ذلك يمنعك من الرغبة بتناول الطعام بأقصى سرعة، وبالتالي يمنع الدماغ من إطلاق إشارة الشبع.

كوب الماء الكبير عرضٌ جيد لتهدئة الاشتهاء (الجوع العنيف) الانفعالي الشديد .

ماذا نشرب؟

وينصح خبراء الصحة، بشرب كوب كبير من الماء، من 15 إلى 30 دقيقة قبل الوجبة، وللتخلص من السموم، والاستفادة من الفيتامينات، ولتقليل نسبة السكر في الدم في وجبة الإفطار تناول كوبًا من عصير ليمون مخفف (1/3 عصير، و2/3 ماء) في الصباح، ما لم تكن هناك موانع (ارتجاع، قرحة …).

ما تأثير شرب الماء على الهضم؟

هل شرب الماء أثناء الوجبة يخلّ بعملية الهضم ويسبب الانتفاخ؟ هذا غير صحيح تمامًا، بل على العكس من ذلك، فإن شرب الماء يساعد على تليين بلع لقمة الطعام، وتسهيل عمل العصارات الهضمية.

ويتيح لك حنكك (سقف الفم) المبلل جيدًا المضغَ بشكل أفضل، وبالتالي تقطيع الطعام ودهنه بشكل أفضل لتسهيل تفاعله والحد من تخمّره.

الماء العادي، في درجة حرارة الغرفة، خاصةً ليس باردًا حتى لا يوتر المعدة بشكل مؤلم، بمعدل 2-3 أكواب لتصل إلى حصة 1,5 لتر/ يوميًا، بما في ذلك كوب في نهاية الوجبة لتقليل حموضة المعدة.

من دون صودا (الشراب الغازي) حتى لو كانت ”خالية من السكر“ لتجنب الانتفاخ.

بين الوجبات، ليست كل المشروبات متساوية، من الضروري شرب 1,5 لتر من الماء/ يوميًا لمنح الجسم القدرة على العمل بشكل جيد.

1,5 لتر من الماء يوميًا

إننا نفقد كل يوم 2,5 لتر من الماء والأملاح المعدنية، من خلال التعرق، والتنفس، والبول، والبراز.

كذلك يتم تعويض حوالي 1 لتر عن طريق الطعام، والباقي يجب تعويضه عن طريق شرب الماء، ومن هنا توصية الأطباء بشرب 1,5 لتر يوميًا.

وهذه الكمية يتم تعديلها بحسب السياق (رياضة، حرارة عالية، إلخ).

لكن لا بد من تجنب الإفراط في شرب الماء، لأن حصة الصوديوم لا ترتفع في نفس الوقت، فالكثير من الماء يمكن أن يؤدي إلى نقص في صوديوم الدم (الوذمة الخلوية).

لا بد من ملاحظة أن خلايا الجسم تحتاج إلى الماء باستمرار، لا تنتظر حتى تشعر بالعطش لكي تشرب الماء، خذ كميات صغيرة بانتظام طوال اليوم.

الماء أولًا

الأولوية للماء، احذرْ من تعاطي الشاي والقهوة اللذين يقللان من امتصاص الحديد والكالسيوم، ناهيك عن أنهما يؤججان الأمعاء الهشة، ويُربكان النوم بعد الساعة 4 مساءً.

احذر من عصائر الفاكهة الطازجة التي ترفع نسبة السكر في الدم.

نصيحة أخيرة، حتى في فصل الصيف تجنب شرب الماء المثلج، لأنه لا يروي العطش بشكل جيد وكافٍ فحسب، بل يمكن أن يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي.