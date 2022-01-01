إخفاء الرسائل.. انستجرام يختبر ميزة جديدة

وكالات / سما /

كشفت تقارير تقنية حديثة، أن تطبيق إنستجرام Instagram يعمل حاليًا على اختبار ميزة جديدة يُطلق عليها اسم إخفاء الرسائل.

ويمكن عبر تلك الميزة عند الانتهاء من اختبارها أن تُمكن المستخدمين من مشاركة ملاحظات سريعة وقصيرة تُشبه الإعلانات ثم تختفي في غضون 24 ساعة.

ونشر موقع «techcrunch» التقني، تقريرًا أكد فيه أنه تم رصد الميزة الجديدة «Notes» للمرة الأولى من قبل بعض المستخدمين للتطبيق.

وعبر تلك الميزة يمكن لعملاء إنستجرام نشر ملاحظات سريعة للمتابعين والأصدقاء بالإضافة إلى مستخدمي Instagram الآخرين أيضًا.

ومن جانبهم، حرص بعض المستخدمين على نشر مجموعة لقطات شاشة عبر حساباتهم على موقع تويتر، من أجل توضيح كيفية عمل ميزة إنستجرام الجديدة سريعة الاختفاء.

وبحسب ما جاء في تدوينات المستخدمين فإن ميزة «Notes» الجديدة التي يعمل على إنهاء اختبارها إنستجرام تُشبه إلى حد كبير ميزة الرسائل المخفية في تطبيقات أخرى مثل رسائل تطبيق فيسبوك ماسنجر، أو تلك التي في تطبيق سناب شات، وجميعها تختفي أيضًا بشكل تلقائي بعد مرور 24 ساعة.

ووفقًا للتقرير فإن ميزة الملاحظات الجديدة تظهر مباشرة في قسم المراسلة المباشرة الخاص بتطبيق إنستجرام، في شكل صف جديد أعلى قائمة رسائل المستخدم.

فيما قرر التطبيق أن يُتيح لميزة «Notes» المنتظرة والتي تمت مشاركتها أيضًا أيقونة إضافة «+» مخصص، وعبر هذه الأيقونة يمكن للمستخدمين إجراء المزيد من الإضافات إلى حساباتهم، ويمكن رؤيتها عبر الرسائل التي تمت مشاركتها مع الآخرين.

ميزة الملاحظات الجديدة المنتظرة لديها حد لعدد الأحرف ويبلغ طولها 60 حرفًا، ولن يتمكن المستخدمين من تلقي أي إشعارات تتعلق بالملاحظات التي شاركها أصدقائهم من قبل.

لكنهم سوف يتمكنوا فقط من مشاهدة تلك الإشعارات لمدة 24 ساعة فقط ثم تختفي تلقائيًا، على أن يتم الرد مباشرة على الملاحظات عبر الرسائل المباشرة والتي يُطلق عليها «DM».