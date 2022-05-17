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الصحة بغزة تصدر توضيحًا بشأن الاعتداء أحد المستشفيات عقب وفاة مواطن

الخميس 30 يونيو 2022 11:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة تصدر توضيحًا بشأن الاعتداء أحد المستشفيات عقب وفاة مواطن



غزة/ سما /

 أصدرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، بيانًا حول حيثيات الإعتداء الذي وصفته بـ "الآثم" على المستشفى الاندونيسي شمال القطاع، في أعقاب وفاة أحد المواطنين.


وبينت الوزارة في بيانها، أن المتوفى (س. ح 63 عامًا) مريض بسدة رئوية مزمنة (COPD) مع توسع في القصبات الهوائية وتليف رئوي قد أدخل إلى المستشفى في المرة الأولى بتاريخ 17/05/2022، حيث كان يعاني من انخفاض شديد في الوزن وصعوبة في البلع وارتفاع في درجة الحرارة وهزال عام وخرج يوم 04/06/2022 على أن يتابع المستشفى لإستكمال باقي الفحوصات.

وأضافت: أجريت للمريض في حينه جميع الفحوصات اللازمة المتاحة داخل وزارة الصحة ومنها صور للأشعة المقطعية وتنظير للجهاز الهضمي وفحص نخاع العظم بالإضافة إلى جملة من التحاليل الأخرى، وتم ادخاله مرة أخرى إلى المستشفى بتاريخ 27/06/2022 في وضع صحي سيئ  بعد تدهور الحالة السريرية العامة للمريض.

وتابعت: نظرًا لعدم وجود مسح ذري في قطاع غزة، مع وضع احتمالية وجود ورم غير محدد المكان، تم اصدار تحويلة طبية عاجلة بتاريخ 28/6/2022 لإجراء المسح الذري كأحد الفحوصات الضرورية لإستكمال عملية التشخيص.

وواصلت: حدث توقف مفاجئ للقلب مساء يوم 29/6/2022، وقامت الطواقم الطبية المعالجة وطاقم العناية المركزة بعملية انعاش قلبي رئوي ولم يكن هناك أي استجابة لعملية الإنعاش، وأعلن عن وفاته، وتم إبلاغ عائلته بذلك.

وبينت أنه بعد إعلان الوفاة، قام أحد المسلحين (رشاش كلاشنكوف) من ذوي المتوفى باقتحام حرم المستشفى والاعتداء على الطواقم الطبية وإطلاق النار في أروقتها وتخريب بعض الممتلكات وأثار حالة من الرعب بين أوساط المرضى والطواقم.

وأشارت إلى أنها تدخلت قوات حفظ النظام التابعة لوزارة الداخلية وسيطرت على المشهد وتم توقيف المعتدي.

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