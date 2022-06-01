تعرف على آخر أخبار الانتقالات الصيفية في دوري غزة (صور)

غزة / سما /

أعلنت عدداً من الأندية الغزية، عن التعاقد مع العديد من اللاعبين في قطاع غزة، إضافة لتجديد عقود آخرين.

وأعلن نادي خدمات الشاطئ، تعاقده رسمياً مع الحارس إياد أبو دياب، للدفاع عن ألوان النادي الموسم القادم.

ونجح اتحاد خانيونس بالتعاقد مع مهاجم شباب الزوايدة، محمد تمراز، لمدة موسم واحد.

وتعاقد نادي التفاح الذي ينشط في الدرجة الثانية، مع لاعب الجلاء حازم أبو قفة، والمهاجم إسماعيل أبو دان.

وضم اتحاد بيت حانون الرياضي، اللاعب عدي الغلبان، قادماً من اتحاد خانيونس.

وأعلن نادي شباب الزوايدة الصاعد حديثاً لدوري الممتازة، تجديد تعاقده مع الحارس أمين الهسي لموسم إضافي.

كما أعلن نادي شباب أهلي النصيرات، تجديد تعاقده مع المدافع إياد النبريص، لموسم جديد.















