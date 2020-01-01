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تشيلسي يُسرع الخُطى لإنجاز صفقة رافينيا

الخميس 30 يونيو 2022 11:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تشيلسي يُسرع الخُطى لإنجاز صفقة رافينيا



وكالات / سما /

يسعى نادي تشيلسي لحسم صفقة النجم البرازيلي رافينيا، لاعب ليدز يونايتد، تحسباً لأي تحرك في اللحظة الأخيرة من برشلونة.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية فإن إدارة تشيلسي ستعقد  اجتماعاً مع ديكو، وكيل رافينيا،  لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق بين الطرفين الذي سينتقل بموجبه النجم البرازيلي للبلوز، ومن المُقرر أن يُقام الاجتماع اليوم الخميس.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن تشيلسي قدم عرضاً بعقدٍ يمتد لمدة 5 سنوات، وتبلغ قيمة العرض 55 مليون باوند بالإضافة للمُتغيرات، وسيحصل رافينيا على راتب يبلغ 118 ألف باوند.

وأكد التقرير على أن تشيلسي يضغط لإنهاء الصفقة بعد أن شوهد ديكو في مُحيط نادي برشلونة، يوم أمس الأربعاء، وذلك بهدف استكشاف قدرة الكتلان على تقديم عرض مُنافس.

وكان التقارير الإنجليزية والإسبانية قد أشارت إلى أن رافينيا ووكيله ديكو يُفضلان خطوة الانتقال لبرشلونة، ولكن يبقى العامل المالي هو الحاسم في هذه الصفقة.

ويبلغ رافينيا من العُمر 25 عاماً، ويجيد اللعب في مركز الجناح الأيمن، ويرتبط بعقدٍ يمتد حتى يونيو 2024 مع ليدز.

وكان النجم البرازيلي الشاب قد انتقل للنادي الإنجليزي في 2020 قادماً مع رين الفرنسي، ومنذ ذلك الحين مثل ألوان الفريق في 66 مُباراة في كافة المُسابقات، سجل فيهم 17 هدفاً، وصنع 11 هدفاً لزملائه.

#تشيلسي #رافينيا #ليدز يونايتد #برشلونة

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