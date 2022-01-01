لماذا لا يريد ريال مدريد التعاقد مع بديل لبنزيما؟

وكالات / سما /

يمتنع ريال مدريد عن إبرام أي صفقات جديدة بعد التوقيع مع أنتونيو روديجر وأوريلين تشواميني، وبالأخص فيما يتعلق بتدعيم خط الهجوم، وتحديداً مركز رأس الحربة الذي يشغله كريم بنزيما لوحده تقريباً.

ويملك ريال مدريد أكثر من مهاجم صريح داخل صفوف الفريق، لكن المدير الفني كارلو أنشيلوتي غير مقتنع بمستوى كل من لوكا يوفيتش وماريانو دياز، ويقال أن الأمر نفسه ينطبق على بورخا مايورال الذي سيعود للنادي بعد انتهاء فترة إعارته.

وقدمت فئة كبيرة من الجماهير مطالبة بالتعاقد مع مهاجم جديد يساعد كريم بنزيما في الموسم القادم، ويكون متوفراً في حال تعرض المهاجم الفرنسي للإصابة أو الإيقاف، أو حتى كان بحاجة للراحة. لكن رئيس النادي فلورنتينو بيريز صرّح بعد ضم تشواميني أنه لا يوجد أي توجه لإبرام صفقات في الوقت الراهن.

وذكر موقع ديفنسا سنترال الإسباني أن فلورنتينو بيريز يركز حالياً على التخلص من اللاعبين الغير مرغوب بهم، وتحديداً الثنائي لوكا يوفيتش وماريانو دياز.

وأوضح الموقع الشهير أن بعد بيع أو إعارة يوفيتش وماريانو، وكذلك الحال بالنسبة لمايورال، سيفكر ريال مدريد حينها بالخيارات المتاحة للتعاقد مع مهاجم جديد قادر بالفعل على مساعدة كريم بنزيما، وليس للجلوس على الدكة طيلة الموسم.