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إنتر يعلن عودة لوكاكو إلى صفوفه

الخميس 30 يونيو 2022 11:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إنتر يعلن عودة لوكاكو إلى صفوفه



وكالات / سما /

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم، أمس الأربعاء، عودة المهاجم البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو إلى صفوفه بشكل رسمي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وكشف النادي الإيطالي عن خبر استعادة لوكاكو عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، حيث ظهر المهاجم البلجيكي مع ستيفين زهانج رئيس "النيراتزوري".

وسبق للمهاجم البلجيكي اللعب في إنتر خلال الفترة من 2019 حتى 2021، قبل أن ينتقل في الصيف الماضي لتشيلسي في صفقة بلغت قيمتها حوالي 115 مليون يورو.

وأنهى لوكاكو الموسم المنصرم في صدارة هدافي تشيلسي برصيد 15 هدفا في مختلف المسابقات، لكن لاعب مانشستر يونايتد وإيفرتون السابق سجل ثمانية أهداف فقط في الدوري الإنجليزي.

#إنتر ميلان

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