  1. الرئيسية
  2. الرياضة

يوفنتوس يلمح إلى رحيل دي ليخت لهذا النادي

الخميس 30 يونيو 2022 11:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
يوفنتوس يلمح إلى رحيل دي ليخت لهذا النادي



وكالات / سما /

ألمح ماوريتسيو أريفابيني، المدير التنفيذي لنادي يوفنتوس، إلى اقتراب رحيل المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت.

وكانت العديد من التقارير، قد ربطت دي ليخت مؤخرًا بالانتقال إلى صفوف تشيلسي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وحول انتقال دي ليخت إلى البلوز، قال أريفابيني في تصريح لصحيفة توتو سبورت "من المستحيل الاحتفاظ باللاعبين عندما يريدون مغادرة النادي، لكن يجب أن تكون الأطراف الثلاثة في المفاوضات راضية".

وذكر فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، على حسابه بموقع تويتر، إن دي ليخت وناثان آكي، مدافع مانشستر سيتي، يمثلان أولوية لدى توماس توخيل، مدرب تشيلسي، في الميركاتو الصيفي.

يذكر أن عقد دي ليخت مع يوفنتوس ينتهي في صيف 2024، لكن زعمت التقارير، أن عقد اللاعب يحتوي على شرط جزائي يسمح له بالرحيل نظير 125 مليون يورو.

 
#يوفنتوس #دي ليخت #تشيلسي

الأكثر قراءة اليوم

"كان" :حماس تسمح لناشط إسرائيلي بدخول غزة لتحريك ملف تبادل الأسرى..

هذا ما قرره بينيت ولبيد ظهر اليوم بشأن صفقة تبادل جزئية مع حماس ..

والد الاسير لدى حماس "هشام السيد" : إسرائيل لن تبادل ابني حتى لو كان المقابل "دجاجة"

تطورات هامة ستشهدها المنطقة قريبا.. هرتصوغ زار الأردن والتقى الملك عبدالله الثاني

الاشغال توضح حقيقة التشققات في برج السوسي وسط مدينة غزة

بدء نقل المسافرين من غزة عبر نفق "تحيا مصر" بأسعار معقولة الأسبوع القادم

ارتفاع في سعر صرف الدولار

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة تصدر توضيحًا بشأن الاعتداء أحد المستشفيات عقب وفاة مواطن

صحيفة: حماس رفضت هذا الطلب للمصريين بعد نشر مقطع فيديو الاسير الإسرائيلي

إصابة قائد منطقة نابلس في جيش الاحتلال ومستوطنين اثنين برصاص مقاوميــن

الهلال الاحمر : 22 اصابة بنيران الاحتلال بينهم اطفال ورضع خلال مواجهات بنابلس

مبادرة مصرية تعلن للتخفيف من أعباء الفلسطينيين خلال سفرهم عبر معبر رفح

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم