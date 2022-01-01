يوفنتوس يلمح إلى رحيل دي ليخت لهذا النادي

وكالات / سما /

ألمح ماوريتسيو أريفابيني، المدير التنفيذي لنادي يوفنتوس، إلى اقتراب رحيل المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت.

وكانت العديد من التقارير، قد ربطت دي ليخت مؤخرًا بالانتقال إلى صفوف تشيلسي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وحول انتقال دي ليخت إلى البلوز، قال أريفابيني في تصريح لصحيفة توتو سبورت "من المستحيل الاحتفاظ باللاعبين عندما يريدون مغادرة النادي، لكن يجب أن تكون الأطراف الثلاثة في المفاوضات راضية".

وذكر فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، على حسابه بموقع تويتر، إن دي ليخت وناثان آكي، مدافع مانشستر سيتي، يمثلان أولوية لدى توماس توخيل، مدرب تشيلسي، في الميركاتو الصيفي.

يذكر أن عقد دي ليخت مع يوفنتوس ينتهي في صيف 2024، لكن زعمت التقارير، أن عقد اللاعب يحتوي على شرط جزائي يسمح له بالرحيل نظير 125 مليون يورو.