برشلونة يحدد موعد تقديم صفقاته المجانية

وكالات / سما /

يستعد نادي برشلونة للإعلان عن أولى صفقاته الصيفية الجديدة خلال الأيام المقبلة، بحسب تقرير صحفي إسباني.

وترددت أنباء قوية خلال الفترة الماضية حول نجاح برشلونة في حسم صفقتين مجانيتين، لدعم الفريق في الموسم الجديد.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية فإن برشلونة أتم التعاقد مع الدنماركي أندرياس كريستينسن، مدافع تشيلسي السابق في صفقة انتقال حر، وبنفس الطريقة أتم تعاقده مع الإيفواري فرانك كيسي، لاعب وسط ميلان السابق.

وأضافت الصحيفة أن البارسا سيعلن رسميا عن صفقتي كريستينسن وكيسي في عطلة نهاية الأسبوع الجاري، للحاق ببداية الموسم التحضيري للفريق، الذي سينطلق يوم الاثنين المقبل.

ويستهدف برشلونة عقد مزيد من الصفقات القوية خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، والفرنسي جوليس كوندي، مدافع إشبيلية.