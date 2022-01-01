مفتي فلسطين يتحدث عن شروط الأضحية

القدس المحتلة / سما /

تحدث المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد حسين، اليوم الخميس، عن شروط الأضحية.

وقال حسين في تصريحات إذاعية، إن من شعائر الإسلام أن يتم نحر الأضحية بعد أداة صلاة عيد الأضحى المبارك.

وأضاف: "من المستحب من المضحي أن يختار الأضحية السمينة.

وتابع: "الأضحية تنحصر بالأنعام (إبل غنم بقر ماعز ضأن).

وعن أعمار الاضحية، قال المفتي: "الماعز يجب أن يكون قد دخل سنة ثانية، والضأن من الجذع الذي أتم 6 أشهر فما فوق، والبقر أن يتم السنة الثانية، والجمل سنة خامسة".

ولفت المفتي إلى أنه في كل العالم تقريبا وفي فلسطين لا نجد العجل الذي يبلغ عامين بل من يتم تسمينه، لذلك اجاز مجلس الافتاء الأعلى على التضحية بالعجول المسمنة ضمن شروط معينة، أن تصل الأضحية لوزن معين وهيأة معينة، فلو اختطلت مع العجول ذات العامين تتشابه معها.