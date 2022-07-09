تصدر استشهاد شاب في مدينة جنين عناوين الصحف المحلية (الحياة الجديدة، القدس، الأيام) الصادرة اليوم الخميس.
وفيما يلي أبرز العناوين:
"الحياة الجديدة":
- جنين تشيع شهيداً آخر من أبنائها
- محمد مرعي .. حبيب المخيم
- الرئيس يلبي دعوة نظيره الجزائري للمشاركة في الاحتفالات الرسمية للدولة في الذكرى الـ60 لاستقلالها
- محكمة ترجئ النظر في قضية إخلاء عائلة سمرين من منزلها في سلوان
- اشتية يشدد على أهمية تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي لتتوج -بالاعتراف بدولة فلسطين
- المفتي: عيد الأضحى المبارك يوم السبت التاسع من تموز
- الأحمد: القيادة ستطالب بايدن بخطوات فعلية وملموسة حول مجمل السياسة الإسرائيلية ضد شعبنا
- فوز أميركي من أصول فلسطينية بترشيح الحزب الديمقراطي لبرلمان ولاية "الينوي"
- الأسير رائد ريان يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ84
- نادي الأسير: تزايد في حالات الإصابة بالأورام بين صفوف الأسرى
"القدس":
- شهيد من مخيم جنين وهدم وإخطارات واعتداءات للمستوطنين
- بينيت يعلن اعتزاله الحياة السياسية
- إسرائيل تؤجل تنفيذ قراراها بشأن دخول الأجانب للضفة
- عيد الأضحى يوم السبت 9-7-2022
- "الصلح" تقضي بإخلاء المستوطنين من مخزنين ومحل صرافة في فندق البتراء
- تأجيل حل الكنيست إلى اليوم
- بلدية الاحتلال تقر إقامة مركز رياضي في بيت حنينا
"الأيام":
- جيش الاحتلال يعدم شاباً في جنين خلال اقتحام نفذته قواته فجر أمس
- إصابات بينها أطفال ورضع خلال اقتحام الاحتلال شرق نابلس
- الرئيس يتوجه إلى الجزائر قريباً
- الاحتلال يهدم عشر منشآت تجارية وزراعية ومهاجمة فعالية لزراعة الأشجار في مسافر يطا
- القدس: أمر بإخلاء مستوطنين من متجرين في مبنى "بترا الصغير"
- المفتي: عيد الأضحى المبارك يوم السبت التاسع من تموز
- مداولات منزل عائلة سمرين تكشف مجدداً عمليات تزوير ينفذها "حارس أملاك الغائبين"
- بينيت يعلن انسحابه من الحياة السياسية وعدم الترشح للانتخابات المقبلة