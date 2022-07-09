رام الله / سما /

تصدر استشهاد شاب في مدينة جنين عناوين الصحف المحلية (الحياة الجديدة، القدس، الأيام) الصادرة اليوم الخميس.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

- جنين تشيع شهيداً آخر من أبنائها

- محمد مرعي .. حبيب المخيم

- الرئيس يلبي دعوة نظيره الجزائري للمشاركة في الاحتفالات الرسمية للدولة في الذكرى الـ60 لاستقلالها

- محكمة ترجئ النظر في قضية إخلاء عائلة سمرين من منزلها في سلوان

- اشتية يشدد على أهمية تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي لتتوج -بالاعتراف بدولة فلسطين

- المفتي: عيد الأضحى المبارك يوم السبت التاسع من تموز

- الأحمد: القيادة ستطالب بايدن بخطوات فعلية وملموسة حول مجمل السياسة الإسرائيلية ضد شعبنا

- فوز أميركي من أصول فلسطينية بترشيح الحزب الديمقراطي لبرلمان ولاية "الينوي"

- الأسير رائد ريان يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ84

- نادي الأسير: تزايد في حالات الإصابة بالأورام بين صفوف الأسرى

"القدس":

- شهيد من مخيم جنين وهدم وإخطارات واعتداءات للمستوطنين

- بينيت يعلن اعتزاله الحياة السياسية

- إسرائيل تؤجل تنفيذ قراراها بشأن دخول الأجانب للضفة

- عيد الأضحى يوم السبت 9-7-2022

- "الصلح" تقضي بإخلاء المستوطنين من مخزنين ومحل صرافة في فندق البتراء

- تأجيل حل الكنيست إلى اليوم

- بلدية الاحتلال تقر إقامة مركز رياضي في بيت حنينا

"الأيام":

- جيش الاحتلال يعدم شاباً في جنين خلال اقتحام نفذته قواته فجر أمس

- إصابات بينها أطفال ورضع خلال اقتحام الاحتلال شرق نابلس

- الرئيس يتوجه إلى الجزائر قريباً

- الاحتلال يهدم عشر منشآت تجارية وزراعية ومهاجمة فعالية لزراعة الأشجار في مسافر يطا

- القدس: أمر بإخلاء مستوطنين من متجرين في مبنى "بترا الصغير"

- المفتي: عيد الأضحى المبارك يوم السبت التاسع من تموز

- مداولات منزل عائلة سمرين تكشف مجدداً عمليات تزوير ينفذها "حارس أملاك الغائبين"

- بينيت يعلن انسحابه من الحياة السياسية وعدم الترشح للانتخابات المقبلة