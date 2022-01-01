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الإحصاء: انخفاض أسعار المنتج خلال شهر أيار

الخميس 30 يونيو 2022 09:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإحصاء: انخفاض أسعار المنتج خلال شهر أيار



رام الله / سما /

قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إن الرقم القياسي العام لأسعار المنتج سجل انخفاضاً مقداره 2.54% خلال شهر أيار 2022 مقارنة مع شهر نيسان 2022، حيث بلغ الرقم القياسي العام 103.78 خلال شهر أيار 2022 مقارنة ﺒ 106.48 خلال شهر نيسان 2022 (سنة الأساس 2019 = 100).

 

الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي انخفاضاً مقداره 2.66%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً 103.26 خلال شهر أيار 2022 مقارنة ﺒ 106.08 خلال شهر نيسان 2022 (سنة الأساس 2019 = 100).

 

الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي انخفاضاً مقداره 1.42%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي 108.70 خلال شهر أيار 2022 مقارنة بـ 110.26 خلال شهر نيسان 2022 (سنة الأساس 2019 = 100).

 

حركة أسعار المنتج ضمن الأنشطة الرئيسية

سجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك انخفاضاً حاداً مقداره 9.74%، والتي تشكل أهميتها النسبية 29.94% من سلة المنتج، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك بمقدار 20.18%، وأسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بمقدار 19.54%، نتج هذا الانخفاض عن انخفاض أسعار معظم أصناف الخضروات الطازجة حيث بلغ متوسط سعر بندورة بيوت بلاستيكية 2.04 شيقل/كغم، ومتوسط سعر الخيار بيوت بلاستيكية 1.32 شيقل/كغم، ومتوسط سعر كوسا صغير الحجم 1.88 شيقل/كغم، ومتوسط سعر الباذنجان 1.34 شيقل/كغم، ومتوسط سعر الزهرة 1.47 شيقل/كغم، ومتوسط سعر فلفل أخضر حار 2.52 شيقل/كغم، ومتوسط سعر البصل الأخضر 6.78 شيقل/كغم، ومتوسط سعر الثوم الجاف 2.94 شيقل/كغم، ومتوسط سعر فاصولياء خضراء عريضة 2.00 شيقل/كغم، على الرغم من ارتفاع أسعار بعض الحبوب، حيث بلغ متوسط سعر القمح 96.85 شيقل/50كغم، ومتوسط سعر الشعير 105.25 شيقل/50كغم،  ومتوسط سعر العدس 278.99 شيقل/50كغم، وأسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني بمقدار 3.34%، حيث بلغ متوسط سعر دجاج لاحم حي كبير 9.82 شيقل/كغم، ومتوسط سعر البيض الطازج 9.49 شيقل/2كغم، على الرغم من ارتفاع سعر خاروف بلدي حي ليبلغ بالمتوسط 29.83 شيقل/كغم، ومتوسط سعر ماعز بلدي حي 36.22 شيقل/كغم. سجلت أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة انخفاضاً مقداره 1.18%، حيث بلغ متوسط سعر الخوخ 3.33 شيقل/كغم.

وسجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضاً مقداره 4.09%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.50% من سلة المنتج.

كما سجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً مقداره 0.21%، والتي تشكل أهميتها النسبية 8.23% من سلة المنتج.

كما شهدت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر استقراراً خلال شهر أيار 2022، حيث استقر الرقم القياسي على 100.16 مقارنة بشهر نيسان 2022، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.41% من سلة المنتج.

بينما سجلت أسعار السلع المنتجة من أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً نسبته 0.71%، والتي تشكل أهميتها النسبية 58.92% من سلة المنتج، وذلك بسبب ارتفاع أسعار السلع المنتجة ضمن الأنشطة الآتية؛ صناعة منتجات مطاحن الحبوب بنسبة 10.16%، صناعة الزجاج والمنتجات الزجاجية بنسبة 3.19%، صناعة منتجات المخابز بنسبة 2.03%، صناعة تجهيز وحفظ الفواكه والمكسرات والخضراوات بنسبة 1.96%، صناعة المنسوجات بنسبة 1.93%، صناعة الورق ومنتجات الورق بنسبة 1.83%، صناعة المشروبات بنسبة 1.73%، صناعة الأعلاف الحيوانية المحضرة بنسبة 1.71%، صنع أصناف من الخرسانة والاسمنت والجص بنسبة 1.27%، صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات بنسبة 0.81%، على الرغم من انخفاض أسعار السلع المنتجة ضمن الأنشطة الآتية؛ صناعة الحديد والصلب الأساسية بمقدار 7.26%، صناعة الملابس بمقدار 1.84%، صناعة تجهيز وحفظ اللحوم بمقدار 1.17%.

#الإحصاء الفلسطيني #أسعار المنتج

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