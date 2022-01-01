صحيفة: حماس رفضت هذا الطلب للمصريين بعد نشر مقطع فيديو الاسير الإسرائيلي

غزة/ سما /

قالت مصادر في حركة "حماس"، اليوم الخميس، إن الوسطاء جددوا، في أعقاب انتشار المقطع المصوَّر للاسير الإسرائيلي هشام السيد، اتّصالاتهم بالحركة لمعرفة موقفها ومطالبها، حيث أبدت حماس رغبتها في إبرام صفقة تبادل كاملة وشاملة يتمّ بموجبها الإفراج عن آلاف الأسرى الفلسطينيين مقابل الجنود الإسرائيليين الأربعة لديها، فيما لم تُعارض أيضاً الذهاب إلى صفقة جزئية، يُفرَج فيها عن السيّد مقابل إطلاق سراح الأسرى المرضى في سجون الاحتلال، والذين يُقدَّر عددهم بـ500 أسير.

ونقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، عن المصدر، قوله: "إنه على رغم تلك الاتصالات، إلّا أن الحركة لم تلمس جدّية لدى حكومة الاحتلال في إغلاق ملفّ الأسرى، مؤكدة أن العدو يواصل تملّصه من شروط المقاومة، ويسعى إلى دفْن قضية الجنود حالياً عبر تسكيت عائلاتهم، ومنع أيّ تحرّك لحلحلة قضيتهم.

وكشفت المصادر أن مسؤولين كباراً في حكومة الاحتلال كانوا اتّصلوا بالوسيط المصري خلال الأيام الأخيرة لمعرفة نوايا حماس بهذا الخصوص - في أعقاب إعلان الأخيرة تدهور صحّة السيد وقُبيل نشرها الفيديو المذكور -، مضيفة أن الحركة أبلغت المصريين استعدادها لبدء مفاوضات جدّية وتنفيذ صفقة سريعة، إلّا أن الردّ الإسرائيلي جاء بأن الوقت الحالي غير مناسب لتنفيذ صفقة تبادل.

كما كشفت أن حماس رفضت، في الاتّصالات الأحدث، طلباً تَقدَّم به الوسيط المصري للإفراج عن معلومات حول مصير الجنود الثلاثة الآخرين الذين بحوزتها، راهنةً ذلك باستجابة الاحتلال لشروطها السابقة.