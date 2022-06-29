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جونسون يمازح أردوغان بالتركية : "أنت جميل جدا" (شاهد)

الخميس 30 يونيو 2022 08:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جونسون يمازح أردوغان بالتركية : "أنت جميل جدا" (شاهد)



وكالات

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، مقطع فيديو، يجمع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

ويظهر مقطع الفيديو محادثة ودية بين أردوغان وجونسون وبايدن قبل انعقاد الجلسة الأولى لقمة قادة حلف الشمال الأطلسي "الناتو" في مدريد.

وأثناء حديثه مع بايدن أشار أردوغان بأصبعه إلى جونسون الذي نظر إليه ليقول له باللغة التركية: "أنت جميل جدا"، ليرد عليه الرئيس التركي بالعبارة ذاتها، وسط ضحكات الجميع بمن فيهم بايدن.

يشار إلى أن أردوغان عقد لقاء مع رئيس الوزراء البريطاني جونسون، على هامش مشاركته في قمة زعماء الدول الأعضاء لحلف شمال الأطلسي (الناتو).


وقالت وكالة الأناضول إن اللقاء المغلق بين أردوغان وجونسون انعقد في مركز "إيفيما" للمؤتمرات الذي يحتضن القمة.

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