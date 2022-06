جونسون يمازح أردوغان بالتركية : "أنت جميل جدا" (شاهد)

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، مقطع فيديو، يجمع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

ويظهر مقطع الفيديو محادثة ودية بين أردوغان وجونسون وبايدن قبل انعقاد الجلسة الأولى لقمة قادة حلف الشمال الأطلسي "الناتو" في مدريد.

WHAT’S GOING ON HERE? pic.twitter.com/QHNUdVllpD