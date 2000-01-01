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استطلاع : الليكود يتصدر الأحزاب بـ36 مقعدا وشاكيد قد تعيد تنصيب نتنياهو

الخميس 30 يونيو 2022 08:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع : الليكود يتصدر الأحزاب بـ36 مقعدا وشاكيد قد تعيد تنصيب نتنياهو



القدس المحتلة / سما /

أظهر استطلاع للرأي أجرته القناة الإسرائيلية (12) بروز حزبين كبيرين هما الليكود برئاسة بينامين نتنياهو يتقدم منافسيه بـ 36 مقعدا وسجل الموقع الثاني حزب يش عتيد برئاسة يائير لابيد بـ 20 مقعدًا.

ويأتي ثالثاً كل من كحول لافان (بيني غانتس) وهتصيونوت هدتيت (بتسلئيل سموترتش) 9 مقاعد لكل منهما، ثم شاس (آرييه درعي) 8، يهدوت هتوراة (موشيه غافني) 7، العمل 5، يسرائيل بيتنو (أفيغدور ليبرمان) 5، يمينا (آييلت شاكيد) 5، القائمة الموحدة (د. منصور عباس) 4، القائمة المشتركة 6 , ميرتس (موسي راز) 4، تكفا حداشا (غدعون ساعر) 4.

وبحسب استطلاع للقناة 12، فإن حزب "يمينا" سيحصل على 5 مقاعد إذا ما خاض الانتخابات المقبلة تحت قيادة أييليت شاكيد، علما بأن الأخيرة كانت قد أكدت أنها لا تعارض المشاركة في ائتلاف حكومي يقوده نتنياهو.

وعهد بينيت الأربعاء إلى شريكة دربه السياسية، وزيرة الداخلية العضو عن يمينا آييلت شاكيد برئاسة حزب يمينا وسيستمر بينيت بإشغال منصبه كرئيس وزراء بديل خلال حكومة تصريف الأعمال التي من المتوقع أن يترأسها وزير الخارجية يائير لابيد فور الإعلان الرسمي عن حل الكنيست وهو أمر يتوقع بين الخميس والجمعة، نظرًا لإرجاء التصويت على قانون حل الكنيست بالقراءة الثانية والثالثة.

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