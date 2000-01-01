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حماس تشيد بتصدي المقاومين في نابلس وتدعو لمواجهة شاملة

الخميس 30 يونيو 2022 08:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تشيد بتصدي المقاومين في نابلس وتدعو لمواجهة شاملة



غزة/ سما /

 أشادت حركة حماس، اليوم الخميس، بتصدي أهالي نابلس ومجموعات المقاومة، لقوات الاحتلال والمستوطنين أثناء اقتحامهم لمنطقة قبر يوسف شرق المدينة.


واعتبر فوزي برهوم الناطق باسم حماس، في تصريح صحفي له، اعتراف الاحتلال بإصابة ضابط إسرائيلي ومستوطنين برصاص المقاومين، بأنه تأكيد على قدرة المقاومة في الضفة إيقاع خسائر في صفوف الاحتلال، وفرض قواعد اشتباك جديدة عليه، ورفع تكلفة أي إقتحامات أو إعتدءات على الأهالي.

وقال برهوم: "مسار المقاومة المسلحة الممتد من جنين إلى نابلس يؤكد على أن المواجهة الدائمة والشاملة والمفتوحة مع الاحتلال يجب أن تستمر وتتصاعد في كل مدن و قرى الضفة المحتلة، لإفشال مخططات الإحتلال واستنزافه ومنعه من تحقيق أي من أهدافه ،وصولاً إلى تحرير كامل تراب فلسطين".

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