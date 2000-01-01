بينهم قيادي في الجهاد الاسلامي.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة

رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس حملة اعتقالات في مدن ومناطق مختلفة في الضفة.

وطالت الاعتقالات القيادي في حركة الجهاد الاسلامي طارق قعدان، الذي اعتقل في مسقط رأسه في بلدة عرابة في محافظة جنين.

وقالت مصادر محلية في محافظة رام الله ان قوات الاحتلال اعتقلت محمود عبد الجبار نافع من بلدة نعلين ، وياسر الصوص ومحمد شادي الصوص وطارق الصوص من بلدة أبو شخيدم، وأيمن أبو عرب من مخيم الأمعري.

وفي محافظة سلفيت اعتقلت قوات الاحتلال صلاح ريان وبهجت رافع مرعي من قراوة بني حسان.

اما في محافظة طولكرم فقد اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أسيد قبج.

وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال شابين من مخيم عايدة هما احمد مأمون بدير، ومحمد اسعد المساعيد، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما .

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينتي بيت لحم وبيت ساحور، وبلدة العبيدية شرقا.