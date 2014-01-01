تيار الإصلاح يشكر الرئيس المصري بعد إجراءات التخفيف الأخيرة عن المسافرين من غزة

غزة/سما/

شكر تيار الإصلاح الديمقراطي في جمهورية مصر العربية، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وذلك بعد اتخاذ إجراءات جديدة ستساهم في التخفيف من معاناة الفلسطينيين خلال السفر عبر معبر رفح.

ووجه تيار الإصلاح الديمقراطي، في مصر، اليوم الأربعاء، الشُكر لجمهورية مصر العربية حكومة وقيادة، بعد الإعلان عن البدء بنقل المسافرين الفلسطينيين عبر باصات مكيفة وبأسعار رمزية، عبر "شركة هلا للاستشارات والخدمات السياحية".

وأعرب تيار الإصلاح الديمقراطي بمصر عن سعادته بهذا الإجراء الذي سيخفف كثيراً من الأعباء عن الفلسطينيين المسافرين الفلسطينيين وخاصة عبر معبر رفح البري.