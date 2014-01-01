العمل الحكومي: صرف رواتب موظفي غزة ومبلغ مالي لذوي شهداء عدوان 2014 قبل عيد الأضحى

غزة /سما/

نشرت لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة مساء اليوم الأربعاء القرارات التي اعتمدتها خلال جلستها الأسبوعية.

واتخذت اللجنة 12 قرارًا جديدًا من ضمنها تقديم مبلغ مالي بقيمة 200 دولار لذوي شهداء العدوان الإسرائيلي عام 2014 بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وجاءت قرارات لجنة العمل الحكومي بغزة على النحو التالي:

صرف راتب شهر 6/2022م قبل عيد الأضحى المبارك بنفس النسبة والآلية المعتمدة.

تقديم مبلغ مالي بقيمة (200$) بمناسبة عيد الأضحى المبارك، اسنادا ودعما لذوي شهداء عدوان 2014.

تكليف وزارة المالية بصرف مبلغ مليون شيكل قبل عيد الأضحى المبارك، لدعم رواتب موظفي الهيئات المحلية.

تخصيص مبلغ مالي لتنفيذ أعمال التسوية في معبر رفح البري (البوابة الفلسطينية المصرية).

تخصيص مبلغ مالي لتنفيذ المرحلة الثانية من تطوير مبنى ترخيص الشمال.

اعتماد حزمة المشاريع الخاصة بمحافظة رفح لتحسين الحالة المرورية، على أن يتم تمويلها من صندوق السلامة المرورية.

الموافقة على تأجير قطعة أرض لمجلس الخدمات المشترك لإدارة النفايات الصلبة لمحافظتي الشمال وغزة، بغرض استخدامها محطة لترحيل النفايات.

إحالة تقرير اللجنة الفنية الخاصة لدراسة تشغيل محطة معالجة المياه العادمة في رفح إلى لجنة إدارة المشاريع الإستراتيجية.

المصادقة على توصيات اللجنة الخاصة بالإفراج عن نزلاء ضمن مكرمة عيد الأضحى المبارك.

الموافقة على مبادرة التحصين المجتمعي المقدمة من اللجنة الوطنية لتعزيز السلوك القيمي.

إقرار توصيات اجتماع خلية الأمن الغذائي، الخاصة بمتابعة الأسعار ومراقبة المخزون السلعي.

اعتماد التوصيات المقدمة بشأن تطوير أداء الجمعيات والمؤسسات الخيرية والإغاثية العاملة في قطاع غزة.