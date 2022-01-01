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هنأ السيسي بذكرى ثورة يونيو

الرئيس عباس : واثقون في جهود مصر لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا ومقدساتنا

الأربعاء 29 يونيو 2022 05:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس : واثقون في جهود مصر لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا ومقدساتنا



رام الله/سما/

هنأ رئيس دولة فلسطين محمود عباس، رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري الشقيق، لمناسبة الذكرى التاسعة لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة.

وقال سيادته في برقية التهنئة: "في غمرة إحيائكم للذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو المجيدة، يطيب لنا أن نرفع لفخامتكم، باسم دولة وشعب فلسطين وباسمي شخصيا، ومن خلالكم للحكومة والشعب المصري العظيم، أسمى عبارات التهاني الأخوية، أعاد الله عليكم هذه المناسبة وأنتم تنعمون بالصحة والسعادة والنجاح، وعلى مصر العزيزة وشعبها الشقيق بتحقيق المزيد من التقدم والرخاء".

وأضاف الرئيس: "نجدد في هذه المناسبة الإعراب عن عميق اعتزازنا بعلاقاتنا الأخوية التاريخية، ونشيد عاليا بدوركم الهام على المستويات والصعد كافة، وبانشغالكم الدائم بقضايا الأمة، وخاصة دعمكم الكبير للقضية الفلسطينية، ومساهمتكم الهامة في الحفاظ على التهدئة".

وأعرب الرئيس عن ثقته في استمرار جهود مصر المباركة لدعم مسعانا الحثيث لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا ومقدساتنا، ونيل شعبنا لحقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

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