وزيرة السياحة وسفير التشيك يبحثان سبل التعاون

بيت لحم / سما /

بحثت وزيرة السياحة والآثار رولا معايعة وممثل جمهورية التشيك السفير جاكوب شلوسارك، اليوم الأربعاء، آفاق التعاون المشترك في المجال السياحي.

وأشارت الوزيرة معايعة، خلال اللقاء، الذي عقد بمقر وزارة السياحة في بيت لحم، أهمية العلاقات الفلسطينية التشيكية، وخصوصا في المجال السياحي والأثري.

وأكدت ضرورة تكثيف التعاون والتشبيك المباشر ما بين القطاع السياحي الفلسطيني والتشيكي، لما لهذا التعاون من مصلحة مشتركة في تكثيف أعداد المجموعات السياحية القادمة لزيارة فلسطين ومواقعها السياحية الفريدة على مستوى العالم.

وشددت على أهمية العمل الذي يجري على الأرض لضمان عودة النشاط السياحي في فلسطين إلى سابق عهدة، وبتعاون الجميع ستعود فلسطين منارة للمجموعات السياحية من مختلف دول العالم، حيث استقبلت فلسطين في العام 2019 أكثر من 3.5 مليون سائح محققة بذلك أكثر من 2.7 مليون ليلة مبيت في الفنادق الفلسطينية، وهذه الأرقام قياسية نطمح لتحقيقها مرة أخرى مع انتهاء جائحة "كورونا"، وما سببته من معيقات وعقبات، خصوصا في كون هذا القطاع أول المتضررين من جائحة كورونا وسيكون آخر المتعافين منه.

وتطرّقت معايعة إلى مدى تطور الخدمات السياحية في فلسطين وتنوعها لتشكل بذلك سلة سياحية من الأنماط السياحية وليس فقط السياحة الدينية بل أيضاً المسارات وسياحة الشباب والسياحة الريفية وغيرها الكثير.

بدوره، تحدّث السفير التشيكي عن أهمية التعاون والتشبيك المباشر ما بين القطاع السياحي التشيكي والفلسطيني، مؤكدا تطلعه لتحقيق هذا التشبيك بتضافر الجميع.

وبحث الجانبان إمكانية استضافة وفد اعلامي سياحي تشيكي في فلسطين، بالإضافة لاستقبال مجموعة من ممثلي وكلاء السياحة والسفر التشيك، في زيارة تعريفية إلى فلسطين، لتعزيز التعاون.