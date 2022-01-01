الاحتلال يخطر بطرد عائلات من الأغوار بحجة التدريبات العسكرية

الأغوار / سما /

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بطرد ست عائلات فلسطينية من خيامها في خربة حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية؛ بحجة التدريبات العسكرية.

وأفاد مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات، بأن الاحتلال أخطر بطرد العائلات في الرابع من الشهر القادم من الساعة السابعة صباحا، حتى الحادية عشرة مساء، كما أخطرت بطرد تلك العائلات بتاريخي الخامس والسادس من الشهر ذاته، من الساعة السابعة صباحا، حتى الحادية عشرة ظهرا.

وأشار بشارات إلى أن عملية الطرد ستجعل أربعين مواطنا معظمهم من النساء والأطفال، دون مأوى لهم.

الجدير بالذكر أن الاحتلال يطرد سنويا العشرات من العائلات الفلسطينية من خيامهم في الأغوار الشمالية؛ بهدف القيام بتدريبات عسكرية في الأراضي السهلية في الأغوار، وهو ما يسبب دمارا كبيرا في المحاصيل الزراعية، وفي الطبيعية الخلابة في الأغوار.