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الاشغال توضح حقيقة التشققات في برج السوسي وسط مدينة غزة

الأربعاء 29 يونيو 2022 02:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاشغال توضح حقيقة التشققات في برج السوسي وسط مدينة غزة



غزة / سما /


أصدرت وزارة الأشغال العامة والإسكان، بغزة، اليوم الأربعاء، بياناً للرأي العام بشأن وضع أحد الأبراج، قرب مفترق الصناعة، بمدينة غزة.  
 
وقالت الوزارة في البيان الذي وصل "سما" نسخة عنه، إن الوزارة تابعت الفيديو الذي انتشر أمس الثلاثاء، عبر وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص ظهور تصدع إنشائي في برج السوسي الواقع في مدينة غزة قرب مفترق الصناعة.
 
وأكدت "الأشغال"، أن المبنى الذي ظهر في الفيديو هو عبارة عن برجين وبينهما فاصل تمدد طبيعي، حيث أنه كان مغطى وتكشف نتيجة الاهتزازات التي تولدت من الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة 2021، على خلاف ما قيل أنه تصدع وانشقاق إنشائي.
 
وأضافت، بأن الطواقم الفنية بالوزارة المختصة، قامت سابقًا بمتابعة المبنى وعمل زيارات ميدانية متكررة للبرجين لمتابعة ومراقبة أي تطور من شأنه أن يؤثر على السلامة الإنشائية لهما، ولم يتم تسجيل أي ملاحظة تذكر.
 
وأكدت "الأشغال" أنها تبذل جهودًا لإدراج البرجين ضمن المنح القادمة لترميمهما بعد تعرضهما للضرر جراء عدوان 2021.
 
كما أهابت الوزارة بالإعلاميين بضرورة التأكد من أي خبر متعلق بسلامة المباني والإنشاءات من قبل الجهات المختصة، قبل نشرها على وسائل التواصل حفاظا على السلم المجتمعي وسلامة المواطنين.
 

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