  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

إسرائيل تعتزم مطالبة بايدن بتزويد السعودية بأشعة ليزر للدفاع الجوي

الأربعاء 29 يونيو 2022 02:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تعتزم مطالبة بايدن بتزويد السعودية بأشعة ليزر للدفاع الجوي



القدس المحتلة / سما /

أفادت القناة 12 العبرية، أن الحكومة الإسرائيلية تعتزم مطالبة الرئيس الأمريكي جو بايدن للموافقة على تسليم نظام دفاع جوي إسرائيلي يعمل بالليزر إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

 
وقالت القناة العبرية: إن الخطة ستشهد تسليم النظام Iron Beam، إلى المملكة العربية السعودية والإمارات، وهو أحدث نظام دفاعي في إسرائيل ويعتبر الوسيلة الأقل تكلفة لإسقاط الطائرات بدون طيار والصواريخ.
 
إلى ذلك، قال المراسل الأمريكي مايك واجنهايم، إن هذا يبعث برسالة إلى طهران مفادها أن التحالف الإسرائيلي العربي جاد ومتنامي، وأن الإيرانيين سيضطرون إلى التفكير مرتين أو ربما ثلاث مرات قبل أن يتخذوا خطوتهم التالية".
 
وفي نفس السياق، أشارت إدارة الرئيس الأمريكي إلى اهتمامها بالتوسع في اتفاقيات التطبيع التي تم التوصل إليها بين إسرائيل والدول العربية في ظل الإدارة الأمريكية السابقة، ويُنظر إلى صفقة الشعاع الحديدي المحتملة على أنها خطوة في هذا الاتجاه.
 
وتم تصميم نظام دفاع جوي إسرائيلي يعمل بالليزر وتصنيعها بواسطة أنظمة رافائيل الدفاعية، وتم الكشف عنها في معرض سنغافورة الجوي في 11 فبراير/شباط 2014.

الأكثر قراءة اليوم

شاهد ..القسام تعرض مشاهد لأحد الجنود الإسرائيليين الأسرى لديها

مصادر : حماس مُستعدة لتنفيذ صفقة تبادل إنسانية عاجلة بهذه الشروط

صحيفة : الرئيس عباس يأمر بتجميد هذه القرارات بانتظار بايدن ..

مصادر مصرية: هذا ما طلب الاحتلال تنفيذه من القاهرة في الوقت الحالي ..

مصر.. الحكم بإعدام 9 من قيادات الإخوان المسلمين

بينيت: يمكن استخدام "السايبر" بدلا من إرسال قوات كوماندوز

المحكمة العليا في الإمارات تلغي قرار الإعدام بحق الحيفاوية فداء

الأخبار الرئيسية

"كان" :حماس تسمح لناشط إسرائيلي بدخول غزة لتحريك ملف تبادل الأسرى..

هذا ما قرره بينيت ولبيد ظهر اليوم بشأن صفقة تبادل جزئية مع حماس ..

فنلندا والسويد توافقان على تسليم معارضيين سياسيين أكراد لتركيا مقابل انضمامهما للناتو..

"حماس في مأزق".. الاعلام العبري: من المستبعد التوصل لصفقة تبادل أسرى

غانتس يعلق على مشاهد الأسير هشام السيد وهذ ما قاله ..

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم